Роналду пожалел об уходе из "Реала"

На церемонии награждения были президент «Реала» Флорентино Перес, а также агент Криштиану – Жорже Мендеш.

Награду вручили в знак признания всей футбольной карьеры Роналду.

Приз был учрежден в 1997 году. Ранее его обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан

«Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного.

Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», – высказался Роналду.