Вт, 30.07.2019
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Роналду пожалел об уходе из "Реала"

Криштиану Роналду.

ФОТО: Martin Meissner / AP

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от завоевания приза «Легенда» от газеты Marca.

На церемонии награждения были президент «Реала» Флорентино Перес, а также агент Криштиану – Жорже Мендеш.

Награду вручили в знак признания всей футбольной карьеры Роналду.

Приз был учрежден в 1997 году. Ранее его обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан

«Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного.

Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», – высказался Роналду.

Футболист также ответил на вопросы детей, один из вопросов касался карьеры Роналду в "Реале": "От прессы можно скрыть правду, но от детей ничего не скроешь! Жаль, что ушел из «Реала»? Да мне жаль! «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году? Я не знаю. Мы постараемся, как и всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит, – сказал Роналду.

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