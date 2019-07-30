Роналду пожалел об уходе из "Реала"

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от завоевания приза «Легенда» от газеты Marca.
На церемонии награждения были президент «Реала» Флорентино Перес, а также агент Криштиану – Жорже Мендеш.
Награду вручили в знак признания всей футбольной карьеры Роналду.
Приз был учрежден в 1997 году. Ранее его обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан
«Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного.
Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», – высказался Роналду.
Футболист также ответил на вопросы детей, один из вопросов касался карьеры Роналду в "Реале": "От прессы можно скрыть правду, но от детей ничего не скроешь! Жаль, что ушел из «Реала»? Да мне жаль! «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году? Я не знаю. Мы постараемся, как и всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит, – сказал Роналду.