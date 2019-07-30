Угнанные в Эстонии автомобили, очевидно, вывезли в Россию

Задержанный в ноябре прошлого года в Тарту литовский автоугонщик успел к тому моменту совершить похожие преступления и в других европейских странах. Обвинительный приговор в одной стране никак не мешает преступнику продолжать свою деятельность в других государствах, пишет Postimees.
«За дверью какие-то люди. У меня за дверью люди!» - прокричал в трубку в ноябре прошлого года позвонивший в Центр тревоги мужчина.
Когда проживающий в тартуском районе Таммелинн Мярт той ночью решил проверить, уснули ли дети, он до жути испугался, когда увидел рядом с входной дверью человека в капюшоне, который заглядывал в окно дома. Напуганный мужчина спустился в подвал и позвонил в полицию, так как считал, что злоумышленники хотят проникнуть в дом и могут навредить его семье.
«Наверное, хотят в дом залезть. Или машину угоняют. Я не знаю! Один ошивается под дверью. Скорее вышлите патруль! - сказал он. - У меня жена и двое маленьких детей!»
Тогда СМИ писали, как полиции удалось задержать тем утром 22-летнего мужчину. Второму преступнику удалось ускользнуть, но через четыре месяца его задержали в аэропорту Барселоны.
Угоны машины в Пярну
Днем шестого ноября прошлого года в литовском Паневежисе на идущий в Пярну автобус сели 22-летний Фаустас Григалюнас и его брат, 25-летний Мантас Григалюнас. Хоть они и направлялись в курортный город, отдыхать они там не планировали. В местном магазине братья купили два дешевых мобильных телефона для общения друг с другом. Затем они приступили к поискам автомобилей, которые можно было бы угнать.
«Машина должна была стоить не меньше 20 000 евро. Марка роли не играла. Главное, чтобы мы могли ее запустить с помощью имевшейся у нас техники», - сообщил следователям на допросе Фаустас Григалюнас.
Злоумышленники не знали Пярну, поэтому использовали для навигации приложение Google Maps. К ночи они добрались до Ваня-Пярну.
Как и другие литовские автоугонщики, Григалюнасы использовали для запуска двигателя машины специальное устройство («удочка»), которое позволяло передавать сигнал с ключа, находившегося в доме владельца, на стоявший у дома автомобиль.
В ночь на 7 ноября они угнали в Вана-Пярну стоивший 26 000 евро Toyota Avensis стоимостью и Volkswagen Passat (41 500 евро). Братья гнали машины по второстепенным дорогам через латышскую и литовскую границы. Добравшись до Паневежиса, братья оставили машины в лесу с заведенными двигателями.
Предварительно злоумышленники упаковали используемую для угона машин технику в целлофановые пакеты и закопали в лесу под Пярну. На следующий день они вернули в Эстонию, чтобы забрать технику и пойти на новое дело. На этот раз они решили наведаться в район Раэкюла.
Сначала угонщикам приглянулся новенький Kia, но машину открыть не удалось. Тогда добычей преступников стали Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan общей стоимостью 68 800 евро.
Разумеется, угонявшие машины браться не получали на руки всю сумму. Чаще всего они являются танкистами, а львиная доля денег уходила на сторону. С каждой угнанной машины молодые люди получали около 10 процентов от стоимости, то есть в лучшем случае от тысячи до двух на человека.
До Тарту воры добрались через пять дней во время последнего налета. Они снова доехали до Пярну, откопали спрятанные в земле устройства для угона машин. В этот раз братья решили попытать удачу в городе побольше, так как надеялись найти нам более дорогие машины.
Как говорилось в начале статьи, благодаря звонку жителя Тарту полиции удалось заметить преступников на улице Ребасе. Задержать удалось только Фаустаса Григалюнаса.
Задержанного в Испании Мантаса Григалюнаса выслали в Эстонию 14 марта.
Преступления совершались по всей Европе
Мантас Григалюнас утверждал, что много лет назад встретился на одном авторынке с русским, который предложил возможность заработать легкие деньги. По словам автоугонщика, он даже не знал, что происходило потом с оставленными на опушке леса автомобилями, но его русский напарник говорил, что машины попадали в Россию через Белоруссию. Это может быть правдой, так как похожие показания давали и прочие задержанные в Эстонии автоугонщики. Иногда они говорили об Азии, а также Западной Европе.
Несмотря на то, что на основании слов Мантаса Григалюнаса может сложиться впечатление, что речь идет о человеке, который случайно встал на неправильный путь в погоне за легкими деньгами, данные в Европейском регистре наказаний говорят об ином. За данный вид преступления мужчина наказывался в Швеции, дважды в Дании и четыре раза в Германии.
«Да, нам часто попадались работавшие по всей Евпропе рецидивисты. Это скорее правило, чем исключение, поскольку речь идет об организованной системе и профессиональных преступниках. Они ведут деятельность в разных регионах», - сообщил отправивший множество литовских автоугонщиков за решетку окружной прокурор Аро Сийнмаа.
Так, первую профессиональную литовскую группировку автоугонщиков в Эстонии задержали в 2015 году. Ее членом был Кестутис Друнгис. В феврале этого года полиция задержала его в Великобритании, где его в очередной раз будут судить за преступную деятельность.
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