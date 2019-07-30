Угнанные в Эстонии автомобили, очевидно, вывезли в Россию

«За дверью какие-то люди. У меня за дверью люди!» - прокричал в трубку в ноябре прошлого года позвонивший в Центр тревоги мужчина.

Когда проживающий в тартуском районе Таммелинн Мярт той ночью решил проверить, уснули ли дети, он до жути испугался, когда увидел рядом с входной дверью человека в капюшоне, который заглядывал в окно дома. Напуганный мужчина спустился в подвал и позвонил в полицию, так как считал, что злоумышленники хотят проникнуть в дом и могут навредить его семье.

«Наверное, хотят в дом залезть. Или машину угоняют. Я не знаю! Один ошивается под дверью. Скорее вышлите патруль! - сказал он. - У меня жена и двое маленьких детей!»

Тогда СМИ писали, как полиции удалось задержать тем утром 22-летнего мужчину. Второму преступнику удалось ускользнуть, но через четыре месяца его задержали в аэропорту Барселоны.

Угоны машины в Пярну

Днем шестого ноября прошлого года в литовском Паневежисе на идущий в Пярну автобус сели 22-летний Фаустас Григалюнас и его брат, 25-летний Мантас Григалюнас. Хоть они и направлялись в курортный город, отдыхать они там не планировали. В местном магазине братья купили два дешевых мобильных телефона для общения друг с другом. Затем они приступили к поискам автомобилей, которые можно было бы угнать.

«Машина должна была стоить не меньше 20 000 евро. Марка роли не играла. Главное, чтобы мы могли ее запустить с помощью имевшейся у нас техники», - сообщил следователям на допросе Фаустас Григалюнас.

Злоумышленники не знали Пярну, поэтому использовали для навигации приложение Google Maps. К ночи они добрались до Ваня-Пярну.

Как и другие литовские автоугонщики, Григалюнасы использовали для запуска двигателя машины специальное устройство («удочка»), которое позволяло передавать сигнал с ключа, находившегося в доме владельца, на стоявший у дома автомобиль.

В ночь на 7 ноября они угнали в Вана-Пярну стоивший 26 000 евро Toyota Avensis стоимостью и Volkswagen Passat (41 500 евро). Братья гнали машины по второстепенным дорогам через латышскую и литовскую границы. Добравшись до Паневежиса, братья оставили машины в лесу с заведенными двигателями.

Предварительно злоумышленники упаковали используемую для угона машин технику в целлофановые пакеты и закопали в лесу под Пярну. На следующий день они вернули в Эстонию, чтобы забрать технику и пойти на новое дело. На этот раз они решили наведаться в район Раэкюла.

Сначала угонщикам приглянулся новенький Kia, но машину открыть не удалось. Тогда добычей преступников стали Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan общей стоимостью 68 800 евро.