Вт, 30.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Россиянин Андрей Вaсилевский вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей мира

Россиянин Андрей Вaсилевский вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей мира

Андрей Василевский

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

«Тампа» подписала новый контракт с голкипером Андреем Василевским, сообщает sports.ru.

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации , Василеский заработает 76 млн долларов (9,5 млн в год).

Большую часть оклада составят бонусы (45 млн долларов). Первое место в табеле самых высокооплачиваемых хоккейных вратарей занимает Кори Прайс из "Монреаля" (10,5 млн долларов), на втором месте еще один россиянин, Сергей Бобровский из "Флориды" с зарплатой в 10 млн долларов за сезон.

Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,5 млн долларов действует до конца сезона-2019/20.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ