Россиянин Андрей Вaсилевский вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей мира

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации , Василеский заработает 76 млн долларов (9,5 млн в год).
Большую часть оклада составят бонусы (45 млн долларов). Первое место в табеле самых высокооплачиваемых хоккейных вратарей занимает Кори Прайс из "Монреаля" (10,5 млн долларов), на втором месте еще один россиянин, Сергей Бобровский из "Флориды" с зарплатой в 10 млн долларов за сезон.
Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,5 млн долларов действует до конца сезона-2019/20.
В минувшем сезоне 25-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.