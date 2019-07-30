Россиянин Андрей Вaсилевский вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей мира

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации , Василеский заработает 76 млн долларов (9,5 млн в год).

Большую часть оклада составят бонусы (45 млн долларов). Первое место в табеле самых высокооплачиваемых хоккейных вратарей занимает Кори Прайс из "Монреаля" (10,5 млн долларов), на втором месте еще один россиянин, Сергей Бобровский из "Флориды" с зарплатой в 10 млн долларов за сезон.