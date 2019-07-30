Названа версия смерти бывшего чемпиона России по кикбоксингу

Юрий Карпенко, сын бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко, назвал возможную причину смерти отца.
Карпенко-младший посчитал, что кикбоксер мог стать жертвой криминальной разборки. При этом он добавил, что отец не рассказывал об угрозах, но мог скрывать информацию от семьи. Отмечается, что в день исчезновения Карпенко оставил личные вещи на работе и предупредил, что если он не вернется в определенное время, то необходимо сообщить об этом его жене.
Об убийстве Карпенко стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на набережной реки Мойки. Причиной смерти 51-летнего спортсмена стало огнестрельное ранение головы. В следственном комитете заявили, что одной из основных версий следствия является самоубийство.
Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году он стал финалистом чемпионата Европы.