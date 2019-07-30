Названа версия смерти бывшего чемпиона России по кикбоксингу

Карпенко-младший посчитал, что кикбоксер мог стать жертвой криминальной разборки. При этом он добавил, что отец не рассказывал об угрозах, но мог скрывать информацию от семьи. Отмечается, что в день исчезновения Карпенко оставил личные вещи на работе и предупредил, что если он не вернется в определенное время, то необходимо сообщить об этом его жене.