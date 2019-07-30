Водители боятся говорить, но свидетельств достаточно: пассажиры могут подвергаться опасности

Водители, изворачиваясь с договорами, перерабатывают, поскольку маршруты необходимо обслуживать, а водителей автобусов не хватает, пишет Postimees.
Несколько работающих или работавших в ATKO водителей автобусов подтвердили, что часто водители находятся за рулем дольше положенного по трудовому договору. Схема состоит в том, что есть два договора. А именно, водители автобусов работают в соответствии с ситуацией и необходимостью либо по долгосрочному трудовому договору, либо по краткосрочному договору поручительства, по которому оказывают фирме услугу водителя автобуса. Так возникает ситуация, где по бумагам водитель автобуса отдыхает, но на самом деле сидит за рулем и отвечает за жизнь пассажиров.
Система, где по окончании рабочего дня в ход идет договор поручительства, на бумаге корректна. Этот договор обычно очень общий, по нему водитель автобуса обязуется оказывать услугу автобусных перевозок, но конкретные линии или часы работы в нем не обозначены, пояснил председатель профсоюза транспортников Юллар Каллас.
Второй вариант состоит в том, что используется отпуск, предусмотренный договором. Водитель автобуса ATKO Тауно (имя изменено по его просьбе. – прим. ред.) подтвердил, что многие водители заключают с фирмой договор поручительства именно на период отпуска. В этом случае можно ездить дальше даже во время отпускных дней, предусмотренных трудовым договором. «Водителей автобуса просто недостаточно. Необходимо ездить по маршрутам», - пояснил Тауно.
Бывает и так, что у водителя договор в двух фирмах. По трудовому договору он работает в одной, но вдобавок на основании договора поручительства ездит в другой. «Я же могу делать в отпуске все, что захочу. Какая разница, сяду я во время отпуска за руль комбайна или автобуса? - спрашивает водитель автобуса Айвар (имя изменено. – прим. ред.), работающий на полную ставку в АТКО и по договору поручительства в Taisto. – Если хочешь, прожить, ты должен работать».
Ответственность лежит на водителе
Такие схемы, с одной стороны, нужны автобусной фирме, поскольку водителей не хватает, с другой – водители сами заинтересованы ездить больше, чтобы заработать больше доход. Каллас говорит, что обычно водителей не заставляют ездить больше, чем требуется, но за достойную оплату они сами готовы это делать. «Но в таком случае страдает безопасность», - заметил он.
По словам членов Транспортного профсоюза, такие схемы с договорами существуют не только в АТКО, но и в других автобусных фирмах. Профсоюз считает, что договор поручительства – не тот способ работы, который уместен для водителя автобуса. Каллас заметил, что система двух договоров помогает скрыть подлинное время работы водителя. Он добавил, что таким образом фирма перекладывает ответственность на водителя. «Тогда это уже не проблема фирмы, придерживается ли водитель времени отдыха. Для нее важно, чтоб маршрут обслуживался», - заметил он.
Обязанность каждого предприятия – проверять время езды водителя автобуса.
Сейчас проверки проходят по графику, поскольку на маршрутах менее 50 км тахограф не обязателен. Длина маршрута в Клоогаранд, где в аварии с автобусом АТКО пострадали 26 человек, составляет 52 км, тем самым там водитель был обязан придерживаться установленного времени езды. С начала нового года тахограф станет обязательным и на остальных линиях за исключением городских.
Длина рабочего дня водителя автобуса максимум может составлять 13 часов, из них за рулем – 9, в исключительных случаях – 10 часов. Заместитель гендиректора Трудовой инспекции в области профилактики и права Меэли Мийдла-Ванаталу пояснила, что в некоторые недели водитель может отработать, например, пять дней по 12 часов каждый или четыре дня по 13 часов, а потом один по 8. В этом случае в другие недели должны быть укороченные рабочие дни.
Трудовая инспекция изучает АТКО
Мийдла-Ванаталу добавила, что если для выполнения одной и той же работы – например, вождения автобуса – заключается трудовой договор и договор поручительства, то это по своей сути скрытые трудовые отношения. По ее словам, по записям в регистре работы АТКО такой способ работы не виден, но внутри концерна происходит аренда рабочей силы. Т.е., поскольку у AKTO Grupp несколько дочерних предприятий, где трудятся водители автобусов, когда в одной фирме водитель уже отработал свою норму, он продолжает работать в другой, пояснил председатель Транспортного профсоюза Юллар Каллас.
По мнению Мийдла-Ванаталу, интерес работодателя может состоять в том, чтобы оптимизировать расходы и не платить компенсацию, предусмотренную за переработку. Она добавила, что Трудовая инспекция ведет несколько производств в связи с фирмами ATKO Grupp и подробно комментировать нарушения пока не может.
По словам главы секции водителей автобусов Транспортного профсоюза Урмаса Пяргма и координатора Ааре Кюбарсеппа, профсоюз подозревает, что водители автобусов не получает за переработку справедливую оплату. По словам Пяргма важно, чтобы все водители вели учет переработок, чтобы при необходимости потребовать справедливую оплату. «Многие водители между собой говорят об этом, но жаловаться не идут, поскольку опасаются потерять работу», - пояснил он. По словам Пяргма, те, кто требуют справедливой оплаты, попадают в ATKO в черный список. Когда он пошел требовать у фирмы свои заработанные деньги, ему заметили, что он, видимо, не хочет больше работать на этом предприятии.
ATKO: с каждым водителем заключен один договор
Postimees обратился к ATKO Grupp за комментарием относительно договоров поручительства, а также того, как обеспечивается безопасность пассажиров в ситуации, где во время предусмотренного трудовым договором отпуска водитель перевозит пассажиров на основании другого договора. «В ответ на ваши вопросы сообщаем, что с каждым водителем автобуса заключен один договор, водителям автобусов платят зарплату согласно общей договоренности о пассажирских перевозках; Поскольку ваши вопросы содержат объемную информацию о трудовых отношениях, которая защищена Законом о личных данных, мы не можем предоставить вам больше информации», - сообщили из автобусной фирмы.
Глава патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев
Надзор за часами работы водителей автобусов осуществляет полиция, проводя выборочные проверки. Естественно, переработка водителей автобусов опасна и для них самих, и для пассажиров, и для других участников движения. Усталость вызывает рассеянность внимания и скорость реакции водителя значительно уменьшается.
Правовые акты устанавливают для водителей четкие правила, как долго они могут ездить без перерыва и как часто должны отдыхать. Время работы и паузы для отдыха регулируется не просто так, а ради нашего общего благополучия и безопасности. Цель проверок – с одной стороны, удалить слишком усталых водителей с дороги, с другой – следить, чтобы работодатели незаконно не перегружали водителей. В итоге цель полиции – проверять и обеспечивать, чтобы перевозимые товары, пассажиры, водители и другие участники движения достигали места назначения в целости и сохранности.