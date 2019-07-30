Водители боятся говорить, но свидетельств достаточно: пассажиры могут подвергаться опасности

Длина рабочего дня водителя автобуса максимум может составлять 13 часов, из них за рулем – 9, в исключительных случаях – 10 часов. Заместитель гендиректора Трудовой инспекции в области профилактики и права Меэли Мийдла-Ванаталу пояснила, что в некоторые недели водитель может отработать, например, пять дней по 12 часов каждый или четыре дня по 13 часов, а потом один по 8. В этом случае в другие недели должны быть укороченные рабочие дни.

Трудовая инспекция изучает АТКО

Мийдла-Ванаталу добавила, что если для выполнения одной и той же работы – например, вождения автобуса – заключается трудовой договор и договор поручительства, то это по своей сути скрытые трудовые отношения. По ее словам, по записям в регистре работы АТКО такой способ работы не виден, но внутри концерна происходит аренда рабочей силы. Т.е., поскольку у AKTO Grupp несколько дочерних предприятий, где трудятся водители автобусов, когда в одной фирме водитель уже отработал свою норму, он продолжает работать в другой, пояснил председатель Транспортного профсоюза Юллар Каллас.

По мнению Мийдла-Ванаталу, интерес работодателя может состоять в том, чтобы оптимизировать расходы и не платить компенсацию, предусмотренную за переработку. Она добавила, что Трудовая инспекция ведет несколько производств в связи с фирмами ATKO Grupp и подробно комментировать нарушения пока не может.

По словам главы секции водителей автобусов Транспортного профсоюза Урмаса Пяргма и координатора Ааре Кюбарсеппа, профсоюз подозревает, что водители автобусов не получает за переработку справедливую оплату. По словам Пяргма важно, чтобы все водители вели учет переработок, чтобы при необходимости потребовать справедливую оплату. «Многие водители между собой говорят об этом, но жаловаться не идут, поскольку опасаются потерять работу», - пояснил он. По словам Пяргма, те, кто требуют справедливой оплаты, попадают в ATKO в черный список. Когда он пошел требовать у фирмы свои заработанные деньги, ему заметили, что он, видимо, не хочет больше работать на этом предприятии.

ATKO: с каждым водителем заключен один договор

Postimees обратился к ATKO Grupp за комментарием относительно договоров поручительства, а также того, как обеспечивается безопасность пассажиров в ситуации, где во время предусмотренного трудовым договором отпуска водитель перевозит пассажиров на основании другого договора. «В ответ на ваши вопросы сообщаем, что с каждым водителем автобуса заключен один договор, водителям автобусов платят зарплату согласно общей договоренности о пассажирских перевозках; Поскольку ваши вопросы содержат объемную информацию о трудовых отношениях, которая защищена Законом о личных данных, мы не можем предоставить вам больше информации», - сообщили из автобусной фирмы.