За первые полгода стартап-визу в Эстонии получили 572 человека

Больше всего желающих переехать в Эстонию в Бразилии, Индии, России, Турции, Украине и Иране.

Об этом BNS сообщила руководитель фонда Startup Estonia Марика Труу. По ее словам, стартап-виза играет важную роль в быстром развитии местных стартап-предприятий.

«Предыдущий год был рекордным в эстонском стартап-предпринимательстве: в наши предприятия было инвестировано примерно 350 млн евро. Очевидно, что львиная доля этих средств пойдет на создание новых рабочих мест, и залогом такого быстрого роста стала именно стартап-виза, гарантирующая, что развитие этих предприятий не затормозится из-за отсутствия рабочих рук. Визовая программа также помогает привлекать в Эстонию талантливых людей с самыми различными навыками и опытом, которые в равной степени вкладываются в развитие и местных предприятий, и общества, и экономики в целом».

За первые шесть месяцев о своем желании получить стартап-статус, необходимый для ходатайства о стартап-визе в Эстонии, заявили 400 стартапов. Всего статус получили 113 предприятий, которые далее могут ходатайствовать о стартап-визе или временном виде на жительство.

По словам основателя и исполнительного директора стартапа OriginalMy Blockchain Эдилсона Осорио-мл., фирма решила переехать в Эстонию, поскольку местное законодательство в Бразилии не позволяло развиваться.

«Бразильские административные положения не понимают нашей технологии, а некоторые члены конгресса даже работали против нас. Ненадежная правовая среда вынудила наших юристов заняться поисками более дружелюбного правового пространства для предприятия. Мы сравнили разные страны по законодательным и финансовым параметрам, и так как Европа является одним из наших будущих целевых рынков, именно Эстония оказалась самой подходящей».

Родившаяся в сотрудничестве между местным стартап-сообществом, Министерством внутренних дел и Startup Estonia стартап-виза позволяет гражданам государств, не входящих в состав Европейского союза, работать в местных стартап-предприятиях, переводить сюда уже существующие стартапы или основывать в Эстонии новые.

С начала создания программы стартап-визы с ее помощью в Эстонию переехали или получили соответствующее разрешение 1503 человека. Больше всего в Эстонию переехало граждан Украины, Бразилии, России, Индии, Турции и Ирана.

По словам Мерилин Луйк, ответственной за визовую программу в Startup Estonia, стартап-виза движется по направлению к очередному рекордному году.

«Всего в прошлом году в Эстонию приехали 483 работника, то есть почти столько же, сколько за шесть месяцев нынешнего года. Впрочем, важнее количества — более широкое влияние визы. Стартап-предприятия, создающие здесь рабочие места и выводящие Эстонию на карту мира технологий, одновременно являются лицом местной стартап-экосистемы. Отрадно сознавать, что среда роста наших «подрастающих фирм» становится все более пестрой и разнообразной и что стартап-виза была и остается надежной опорой для предприятий и экономики Эстонии».

Стартапы, в этом году переехавшие в Эстонию в рамках стартап-визы, за короткий срок успели внести заметный вклад в экономику. За шесть месяцев были созданы 167 новых рабочих мест, уплачено 700 тысяч евро налогов на рабочую силу, а оборот этих предприятий достигает уже почти 6,3 млн евро.

Ходатайствовать о получении стартап-визы могут основатели и работники предприятий, получивших статус стартапа, решение о чем принимает стартап-комитет, в состав которого входят семь организаций стартап-сообщества Эстонии. В течение двух с половиной лет ходатайства о получении статуса стартап-предприятия подали свыше 1500 предприятий из более чем 100 стран, а право ходатайствовать о получении стартап-визы получили 523 предприятия.

Фонд KredEx реализует программу Startup Estonia, стремясь к тому, чтобы в Эстонии стало больше примеров успешных стартапов через развитие стартап-экосистемы.