В команде Зеленского озвучили стратегию по возвращению Крыма, но могут не успеть, так как Украине предрекают распад через три года

По его мнению, к обсуждению статуса полуострова следует подключить страны - участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг может быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма, пишет Newsru.com.

Напомним, во время своего первого зарубежного визита в должности президента Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что администрация нового президента ведет постоянные консультации и "хочет быть прозрачной", но не готова говорить о каких-либо слухах или решениях до того, как они будут приняты, в том числе и потому, что эти решения "могут быть очень чувствительными".

А неделю назад, говоря о ситуации с возвращением Крыма советник президента Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев отверг возможность размены полуострова на Донбасс.

По его словам, президент Зеленский никогда не пойдет ни на какие уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.

"Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев.

Планы вернуть Крым могут не сбыться

Однако планы новой администрации Украины могут не сбыться. По мнению некоторых политиков, Украина может вообще перестать существовать через три года из-за политических экспериментов.

Об этом заявил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине пришли люди без опыта и образования.

Так он прокомментировал абсолютную победу на выборах в Верховную Раду партии Владимира Зеленского "Слуга народа", набравшей 43,16%, и получившей 254 места в парламенте (из 450), что означает диктатуру однопартийного большинства в Раде.

Сама же "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05% голосами получила 43 мандата в украинском парламенте.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" - заявил Кива.

Политик отметил, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", потому что в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку простых граждан, отмечает РИА "Новости".

Он также выразил сожаление, что украинские власти систематически пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.