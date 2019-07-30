Вт, 30.07.2019
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В команде Зеленского озвучили стратегию по возвращению Крыма, но могут не успеть, так как Украине предрекают распад через три года

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Владимир Зеленский.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич сообщил о планах Киева по возвращению полуострова Крыма.

По его словам, украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров. "Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", - заявил политик в интервью изданию "Сегодня.ua".

По его мнению, к обсуждению статуса полуострова следует подключить страны - участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг может быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма, пишет Newsru.com.

Напомним, во время своего первого зарубежного визита в должности президента Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что администрация нового президента ведет постоянные консультации и "хочет быть прозрачной", но не готова говорить о каких-либо слухах или решениях до того, как они будут приняты, в том числе и потому, что эти решения "могут быть очень чувствительными".

А неделю назад, говоря о ситуации с возвращением Крыма советник президента Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев отверг возможность размены полуострова на Донбасс.

По его словам, президент Зеленский никогда не пойдет ни на какие уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.

"Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев.

Планы вернуть Крым могут не сбыться

Однако планы новой администрации Украины могут не сбыться. По мнению некоторых политиков, Украина может вообще перестать существовать через три года из-за политических экспериментов.

Об этом заявил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине пришли люди без опыта и образования.

Так он прокомментировал абсолютную победу на выборах в Верховную Раду партии Владимира Зеленского "Слуга народа", набравшей 43,16%, и получившей 254 места в парламенте (из 450), что означает диктатуру однопартийного большинства в Раде.

Сама же "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05% голосами получила 43 мандата в украинском парламенте.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" - заявил Кива.

Политик отметил, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", потому что в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку простых граждан, отмечает РИА "Новости".

Он также выразил сожаление, что украинские власти систематически пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.

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