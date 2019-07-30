"Зенит" покупает нападающего "Барселоны"

По информации Betting Insider , «Зенит» сделал предложение «Барселоне» о покупке 22-летнего полузащитника Малкома за 40 млн евро.
Сумма трансфера будет разбита на три года. В «Барселоне» полузащитник зарабатывает 3,8 млн евро в год.
Главный конкурент «Зенита» в борьбе за трансфер – дортмундская «Боруссия».
Ранее сообщалось, что Малком хочет покинуть клуб этим летом. «Барселона» не против продать игрока, так как им необходимы средства на покупку Неймара.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию Betting Insider о том, что клуб связывался с «Барселоной» по поводу трансфера полузащитника Малкома. При этом Медведев уточнил, что речь не идет о покупке игрока за 40 млн евро. «Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. 40 млн евро – сумма, далекая от реальности. Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – заявил Медведев.