"Зенит" покупает нападающего "Барселоны"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию Betting Insider о том, что клуб связывался с «Барселоной» по поводу трансфера полузащитника Малкома. При этом Медведев уточнил, что речь не идет о покупке игрока за 40 млн евро. «Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. 40 млн евро – сумма, далекая от реальности. Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – заявил Медведев.