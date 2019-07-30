Гриль-вечеринка обернулась для жителей Эстонии огненным кошмаром

Несмотря на это, численность пожаров, причинами которых становились костры и гриль, по словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, значительно снизилась, время от времени они все-таки случаются. Просветительская работа Спасательного департамента и действующее законодательство позитивно влияют на поведение людей, и они стали значительно внимательнее при разведении костра во дворах.

«Находясь около открытого пламени во дворе дома или на природе, стоит соблюдать требования к безопасности и убедиться в том, что гриль или костер не несет опасность для окружающей природы, людей и вещей. Гриль с открытым пламенем должен находиться минимум на расстоянии пяти метров от зданий и растительности. После нужно убедиться, что огонь хорошо потушен», - напоминает Макиенко.