Гриль-вечеринка обернулась для жителей Эстонии огненным кошмаром

В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела из-за гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Больше всего в летний период выросла доля случаев страхования путешествий.
Несмотря на это, численность пожаров, причинами которых становились костры и гриль, по словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, значительно снизилась, время от времени они все-таки случаются. Просветительская работа Спасательного департамента и действующее законодательство позитивно влияют на поведение людей, и они стали значительно внимательнее при разведении костра во дворах.
«Находясь около открытого пламени во дворе дома или на природе, стоит соблюдать требования к безопасности и убедиться в том, что гриль или костер не несет опасность для окружающей природы, людей и вещей. Гриль с открытым пламенем должен находиться минимум на расстоянии пяти метров от зданий и растительности. После нужно убедиться, что огонь хорошо потушен», - напоминает Макиенко.
В больших компаниях нужно выбрать ответственного, который будет следить за огнем и позаботится о том, что он будет хорошо потушен. В случае открытого пламени важно также следить за изменениями погодных условий, и во время сильного ветра, по словам Макиенко, не стоит разводить костер.