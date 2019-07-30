Вт, 30.07.2019
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  • Гриль-вечеринка обернулась для жителей Эстонии огненным кошмаром

Гриль-вечеринка обернулась для жителей Эстонии огненным кошмаром

Гриль.

ФОТО: Richard B. Levine / Levine-Roberts/Sipa USA

В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела из-за гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Больше всего в летний период выросла доля случаев страхования путешествий.

Несмотря на это, численность пожаров, причинами которых становились костры и гриль, по словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, значительно снизилась, время от времени они все-таки случаются. Просветительская работа Спасательного департамента и действующее законодательство позитивно влияют на поведение людей, и они стали значительно внимательнее при разведении костра во дворах.

«Находясь около открытого пламени во дворе дома или на природе, стоит соблюдать требования к безопасности и убедиться в том, что гриль или костер не несет опасность для окружающей природы, людей и вещей. Гриль с открытым пламенем должен находиться минимум на расстоянии пяти  метров от зданий и растительности. После нужно убедиться, что огонь хорошо потушен», - напоминает Макиенко.

В больших компаниях нужно выбрать ответственного, который будет следить за огнем и позаботится о том, что он будет хорошо потушен. В случае открытого пламени важно также следить за изменениями погодных условий, и во время сильного ветра, по словам Макиенко, не стоит разводить костер.

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