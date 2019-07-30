Маарду примет представительный детский футбольный турнир

С 9 по 11 августа на Маардуском городском стадионе состоится Международный детский футбольный турнир «Maardu Cup 2019», организованный Маардуской горуправой в сотрудничестве с футбольным клубом Maardu Linnameeskond.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, занятия футболом в городе проходят на высоком уровне, и Маарду подарил Эстонии многих успешных и известных футболистов – среди них и Константин Васильев, и Дмитрий Круглов, и Евгений Харин.
«Детский чемпионат по футболу начали проводить в Маарду много лет назад с целью объединения молодых спортсменов из разных стран и еще большей популяризации футбола среди молодежи. С тех пор маардуский городской стадион в начале августе собирает команды из самых разных уголков мира, ведь футбол, как и дружба, не имеет границ»,- считает Владимир Архипов. «Я приглашаею всех любителей футбола посетить наш турнир 9-11 августа и поддержать ребят!»,- добавил он.
В соревновании этого года примут участие 20 команд из России («Локомотив» Москва и «Зенит» Санкт-Петербург), Польши (футбольная академия города Гливице), Украины (город-побратим Миргород), Латвии (Даугавпилс) и Эстонии (Таллинн, Саха-Лоо и Маарду). Турнир пройдет по двум возрастным группам: 2009 год рождения – 12 команд и 2011 год рождения – 8 команд.