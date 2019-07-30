Вт, 30.07.2019
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  • Банкиры будут гонять по Таллинну на электросамокатах

Банкиры будут гонять по Таллинну на электросамокатах

Электросамокат. Снимок иллюстративный.

ФОТО: via www.imago-images.de / imago images / Mike Schmidt

Банк SEB арендовал для сотрудников конторы Торнимяэ в Таллинне шесть электросамокатов, чтобы банкиры могли использовать их для организации встреч с клиентами.

Руководитель по коммуникациям SEB Юлия Пийльманн сказала, что самокат является более безопасный для окружающей среды и более дружелюбной по отношению к здоровью альтернативой, чем автомобиль. Банк взял в пользование электросамокаты двух производителей, пишет Tarbija24.

«Когда сезон самокатов закончится, мы посмотрим на результаты: насколько популярной оказалась новая возможность и машины какого производителя оказались лучше. На основании этого к середине следующей среды мы решим, что делать с этим проектом», - сказала Пийлманн.

Руководитель спортклуба SEB и менеджер по развитию банка Мертен Лосс отметил, что сотрудники очень рады самокатам: «Поэтому в ближайшее время абсолютно реально увидеть, как сотрудник SEB на самокате спешит к клиенту или осуществляет какую-либо другую работу».

Приобретенные SEB самокаты позволяют разгоняться до 20 километров в час, а для управления ими не нужны отдельные права. Кроме того, для банкиров были куплены шлемы различных размеров.

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