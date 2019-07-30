Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Мохаммед согласен помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии, пишет lenta.ru. Взамен он требует, чтобы правительство США отказалось от планов добиваться для него смертной казни. В документах, на которые ссылается издание, он пообещал «гораздо более широкое сотрудничество» при выполнении этого условия.

Семьи погибших обвиняют Эр-Рияд в поддержке террористов, однако правительство отрицает причастность к терактам. В рамках судебного процесса они настаивали на необходимости взять показания у троих из пяти обвиняемых.

Халид Шейх Мохаммед — главный обвиняемый в проходящем в Гуантанамо судебном процессе по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США. В 2003 году его захватили во время спецоперации в Пакистане и в течение 3,5 лет держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо.