Российское посольство призвало власти Эстонии заботиться о правах неграждан

Российская дипмиссия опубликовало в понедельник заявление в связи с критикой главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу по поводу задержаний участников несогласованной акции в Москве 27 июля.

"Ценим интерес главы внешнеполитического ведомства Эстонии к внутриполитическим событиям в нашей стране, в том числе связанным с предстоящими выборами в Московскую городскую думу", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

В дипмиссии выразили надежду, что Эстония будет также внимательно реагировать на многочисленные рекомендации международных организаций, касающиеся избирательных прав 75 тысяч так называемых неграждан, в частности, к призыву БДИПЧ ОБСЕ в докладе по итогам выборов в Рийгикогу в марте предоставить полное право голоса лицам с неопределенным гражданством.

Ранее Рейнсалу выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников несогласованной акции в Москве 27 июля, назвав это "непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов". Комментарий посольства стал реакцией дипломатического представительства на заявление эстонского министра.

В минувшую субботу в центре Москвы в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.