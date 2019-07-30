Вт, 30.07.2019
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Чемпион мира целовал и осыпал купюрами пассажирку и был снят с рейса

Сергей Ковалев

ФОТО: Adam Hunger / AP

Чемпион WBO Сергей Ковалев был снят с внутреннего рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок, передает sports.ru.

Согласно протоколу, женщина обвинила россиянина в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Кроме того, боксер вступил в оживленный спор с другими пассажирами.

Потерпевшая заплакала и заявила авиаперсоналу, что чувствует себя «небезопасно», после чего Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение.

Расследования по инциденту не проводилось. 27 августа Ковалев в Челябинске проведет бой против британца Энтони Ярда.

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