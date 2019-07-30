Центр крови призвал доноров срочно прийти сдать кровь для спасения жизни пациентов

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Центра крови, отметив, что в минувшие выходные в больницах было много пострадавших, которым потребовалось большое количество запасов донорской крови.

Требуются все группы крови.

По словам руководителя Центра крови Рийн Кулласте, сейчас в Центре крови Северо-Эстонской Региональной больницы сейчас создалась ситуация, при которой больницам выдается больше донорской крови, чем успевают пожертвовать ее сами доноры. Кроме того, Центр крови сам должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, когда для спасения жизни пациента требуется много донорской крови.

Пресс-секретарь напомнил, что вся процедура забора крови занимает от пяти до десяти минут, однако необходимо еще время на то, чтобы заполнить анкету донора, пройти медосмотр и отдохнуть после процедуры — в общей сложности на все уходит около одного часа.

Центр крови ждет доноров в Таллинне по адресу улица Эдала, 2 по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов и по вторникам и четвергам с 11 до 19 часов.

Еще один центр крови в Таллинне находится по адресу Нарвское шоссе, 5 в центре Foorum. Там кровь можно сдать по понедельникам и пятницам с 9 до 16 часов и по вторникам и четвергам с 11 до 19 часов.

Донором может быть здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Его вес должен быть не менее 50 кг, он должен быть гражданином Эстонской Республики или проживать в Эстонии к моменту сдачи крови более одного года на основании вида на жительство.