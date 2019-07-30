Шаткое положение на шведском рынке ударило по эстонским фирмам

Член правления фирмы Мартин Тальтс сказал, что на их основном рынке, в регионе Стокгольма и Уппсалы, строительство новых квартир и продажи резко уменьшились. «На нас это повлияло негативно», - сказал он. На вопрос, на сколько уменьшилось производство для этого региона в прошлом году, Тальтс ответил, что примерно в два раза.

В то же время он подчеркнул, что шведский рынок в целом не находится в кризисе, но известны районы, где объем уменьшился. Спрос на новые квартиры, по его словам, по-прежнему высок, и его обеспечивают урбанизация и иммиграция. «На рынок влияет поведение банков, т.е. финансирование проектов и цикличность. В Швеции рынок действительно будет замедляться. По сравнению с временами двухлетней давности остывание стокгольмского региона абсолютное и сильное», - сказал Тальтс. Чтобы улучшить ситуацию, KMP Prefab провел подготовку по выходу на другие рынки и взял курс на рынки Норвегии, Дании и Финляндии.

Крона в долгом падении

Шведская крона падала несколько лет, достигнув весной 2018 года уровня 2009-го. Вчера за 1 евро можно было получить 10,5773 шведские кроны. «Приблизительно могу сказать, что наши изделия из-за ослабления кроны стали примерно на 10% дороже. Здесь надо учесть, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, наши изделия и без этого должны быть на десять процентов дешевле», - сказал Тальтс. Покупке товара за границей сопутствует риск, чтобы он был оправдан, цена эстонского производителя должна быть привлекательна. «Т.е. если курс изменился, наше изделие будет на 10% дороже», - констатировал он.

По словам председателя правления Kodumaja AS, одного из крупнейших производителей деревянных домов в Эстонии, Андруса Леппика, если говорить о рынке жилищного строительства в Швеции, то в прошлом году спад составил около 15%. «По сравнению с 2016 годом спад составил 10%. Сами по себе эти цифры не слишком велики или катастрофичны. Индекс цен на строительство тоже продолжает расти», - заметил он. По мнению Леппика, самой большой проблемой эстонских фирм является курс кроны. «Шведская крона так слаба, что делает предложения эстонских фирм менее привлекательными и тем самым уменьшает конкурентоспособность», - добавил он.

Другое важное изменение – ужесточившееся администрирование. «Правил все время прибавляется, регулируется все больше и таким образом рынок приводят в порядок», - пояснил Леппик. Он привел в пример изменение, согласно которому действующие на шведском рынке фирмы должны быть членами местных профсоюзов.

Волны банкротств на местном рынке Леппик не предвидит. «Скажем так, что на прошлом годе сказались те изменения, которые произошли на рынке в 2017 году, когда действительно было потрясение на рынке жилья, коснувшееся в первую очередь крупных городов и их окрестностей. Темпы замедлило и то, что жилплощадь перестали покупать так хорошо, как раньше. Девелоперы должны были сделать выбор: продолжить продажу квартир или, напротив, переделать имеющуюся недвижимость в съемные квартиры. Эти решения замедлили темп», - сказал он.

Доход от продаж самого Kodumaja в прошлом году уменьшился на 12 миллионов евро до 6 миллионов. «Это обусловлено тем, в каком году некоторые проекты дают доход от продажи. Т.е. те самые влияния, которые я назвал раньше, явно сказались на доходе», - сказал Леппик.

На вопрос, продолжится ли спад в этом году, Леппик ответил, что прогнозировать трудно. «Вернемся в 2017 год, когда все казалось прекрасно вплоть до летних отпусков, а когда они кончились, на рынке была уже совершенно другая ситуация. Т.е. я не могу дать прогноз на этот год», - сказал он.