Шаткое положение на шведском рынке ударило по эстонским фирмам

- Ослабление шведской кроны делает эстонскую продукцию на 10% дороже
- Продажи эстонских фирм на шведский рынок упали в несколько раз
- Бизнес-деятельность осложняется наличием множества правил
Прошлогодний спад на строительном рынке сильно ударил по производителям деревянных домов, экспортирующим свою продукцию в скандинавские страны, в особенности, Швецию, в некоторых случаях фирмам просто пришлось закрыться, пишет Postimees.
«На результат экономической деятельности за 2018 год повлияло списание безнадежных требований в связи с банкротством одного шведского клиента», - пояснило Puumajatehase OÜ убытки, возникшие в прошлом году. Доходы предприятия от продаж уменьшились в прошлом году на 40%, и если 2017 год оно закончило с прибылью, то в прошлом году его убытки составили 6000 евро. Из-за скверных результатов исполнительный директор фирмы Арво Аависто не пожелал давать комментарии. «Не вижу здесь никакого смысла. Была бы душа в теле и нос над водой. Что мы можем сказать? Нечего сказать. Сложно», - был немногословен он.
Если еще в 2017 году Puumajatehase OÜ продавало почти всю продукцию в Швецию, то в прошлом году доля этого рынка составила 65%, а остальные 35% продукции были проданы эстонским клиентам. Причиной послужило сложное положение на шведском строительном рынке, отдельно в отчете за экономический год подчеркивается влияние на бизнес-деятельность исторически слабой кроны.
Puumajatehase OÜ – не единственная фирма, которая обожглась в прошлом году на скандинавском рынке. В начале июля ида-вируский производитель деревянных домов Modulehouse сообщил Кассе по безработице, что сокращает всех 109 работников. Директор фирмы по продажам Евгений Рыбаков пояснил, что причиной сокращений послужил неоплаченный норвежским партнером Skanska счет. По данным Krediidiinfo, у фирмы имеется налоговая задолженность в 54 333 евро и десять задержек с платежами. «В рамках проекта норвежской фирмы возник убыток, и у нас висит последний счет. Мы недосчитались 1,7 миллиона евро», - пояснил Рыбаков задержки платежей.
Экономика Стокгольма остыла
О том, что скандинавский рынок недвижимости остывает, поступало несколько предупреждений. Экономический аналитик SEB Михкель Нестор сказал весной, что число проектов по строительству жилья, начатых в Швеции за три квартала прошлого года, уменьшилось на 21%. Число выданных разрешений на строительство уменьшилось еще больше - на 24%.
В то же время проблемы на скандинавском рынке недвижимости не ограничиваются только Швецией, такие же вопросы возникают, по словам Нестора, и в отношении Норвегии и Финляндии. Так, например, в Финляндии разрешений на строительство жилья в прошлом году было выдано на 15 с лишним процентов меньше, чем в 2017-м.
Эстония экспортировала в прошлом году сборных деревянных строений на 395 миллионов евро, из них на 109 миллионов евро – в Норвегию и на 97 миллионов евро – в Швецию. Таким образом, спад на скандинавском рынке напрямую влияет на эстонских экспортеров. Так, например, с уменьшением дохода от продаж на 35% и убытками в размере свыше полумиллиона евро было вынуждено столкнуться действующее в Рапламаа KMT Prefab. Если в 2017 году в Швецию было продано продукции на сумму свыше трех миллионов евро, то в прошлом году доход составил около 770 000 евро. За уменьшением продаж стояло остывание рынка квартир в районе Стокгольма во второй половине года, одной из причин убытков стало ослабление валют в скандинавских странах.
Член правления фирмы Мартин Тальтс сказал, что на их основном рынке, в регионе Стокгольма и Уппсалы, строительство новых квартир и продажи резко уменьшились. «На нас это повлияло негативно», - сказал он. На вопрос, на сколько уменьшилось производство для этого региона в прошлом году, Тальтс ответил, что примерно в два раза.
В то же время он подчеркнул, что шведский рынок в целом не находится в кризисе, но известны районы, где объем уменьшился. Спрос на новые квартиры, по его словам, по-прежнему высок, и его обеспечивают урбанизация и иммиграция. «На рынок влияет поведение банков, т.е. финансирование проектов и цикличность. В Швеции рынок действительно будет замедляться. По сравнению с временами двухлетней давности остывание стокгольмского региона абсолютное и сильное», - сказал Тальтс. Чтобы улучшить ситуацию, KMP Prefab провел подготовку по выходу на другие рынки и взял курс на рынки Норвегии, Дании и Финляндии.
Крона в долгом падении
Шведская крона падала несколько лет, достигнув весной 2018 года уровня 2009-го. Вчера за 1 евро можно было получить 10,5773 шведские кроны. «Приблизительно могу сказать, что наши изделия из-за ослабления кроны стали примерно на 10% дороже. Здесь надо учесть, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, наши изделия и без этого должны быть на десять процентов дешевле», - сказал Тальтс. Покупке товара за границей сопутствует риск, чтобы он был оправдан, цена эстонского производителя должна быть привлекательна. «Т.е. если курс изменился, наше изделие будет на 10% дороже», - констатировал он.
По словам председателя правления Kodumaja AS, одного из крупнейших производителей деревянных домов в Эстонии, Андруса Леппика, если говорить о рынке жилищного строительства в Швеции, то в прошлом году спад составил около 15%. «По сравнению с 2016 годом спад составил 10%. Сами по себе эти цифры не слишком велики или катастрофичны. Индекс цен на строительство тоже продолжает расти», - заметил он. По мнению Леппика, самой большой проблемой эстонских фирм является курс кроны. «Шведская крона так слаба, что делает предложения эстонских фирм менее привлекательными и тем самым уменьшает конкурентоспособность», - добавил он.
Другое важное изменение – ужесточившееся администрирование. «Правил все время прибавляется, регулируется все больше и таким образом рынок приводят в порядок», - пояснил Леппик. Он привел в пример изменение, согласно которому действующие на шведском рынке фирмы должны быть членами местных профсоюзов.
Волны банкротств на местном рынке Леппик не предвидит. «Скажем так, что на прошлом годе сказались те изменения, которые произошли на рынке в 2017 году, когда действительно было потрясение на рынке жилья, коснувшееся в первую очередь крупных городов и их окрестностей. Темпы замедлило и то, что жилплощадь перестали покупать так хорошо, как раньше. Девелоперы должны были сделать выбор: продолжить продажу квартир или, напротив, переделать имеющуюся недвижимость в съемные квартиры. Эти решения замедлили темп», - сказал он.
Доход от продаж самого Kodumaja в прошлом году уменьшился на 12 миллионов евро до 6 миллионов. «Это обусловлено тем, в каком году некоторые проекты дают доход от продажи. Т.е. те самые влияния, которые я назвал раньше, явно сказались на доходе», - сказал Леппик.
На вопрос, продолжится ли спад в этом году, Леппик ответил, что прогнозировать трудно. «Вернемся в 2017 год, когда все казалось прекрасно вплоть до летних отпусков, а когда они кончились, на рынке была уже совершенно другая ситуация. Т.е. я не могу дать прогноз на этот год», - сказал он.
Экспорт деревянных домов в цифрах
В прошлом году сборных деревянных строений было экспортировано на 395 миллионов евро. В основном экспорт направлялся в следующие страны:
Норвегия – 109 миллионов евро
Швеция – 97,9 миллиона евро
Германия – 54,5 миллиона евро
Финляндия – 38 миллионов евро
Голландия – 23,6 миллиона евро.