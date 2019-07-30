Авиакомпания Ryanair в очередной раз подняла цены

Согласно обновленной информации на сайте лоукостера, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро.

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

Данное повышение является вторым по счету за последние месяцы после ввода Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, введенной с 1 ноября 2018 года.

Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только до одного предмета, размеры которого не должны превышать 40х25х20 см. Пассажиры, оплатившие сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40х25х20 см. Размер сбора составлял 6 евро при покупке билета и 8 евро в последующий период.