С Неймара сняли подозрения в изнасиловании

Записи с камер видеонаблюдения и результаты медицинского обследования девушки не были предоставлены полиции. Из-за того, что стороной обвинения не были предоставлены доказательства совершения преступления, полиция решила не предъявлять Неймару обвинения в изнасиловании.
У стороны обвинения есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение.
В начале этого месяца суд принял ходатайство о продлении дела на 30 дней для того, чтобы сторона обвинения смогла предоставить дополнительные доказательства совершения преступления.