С Неймара сняли подозрения в изнасиловании

Записи с камер видеонаблюдения и результаты медицинского обследования девушки не были предоставлены полиции. Из-за того, что стороной обвинения не были предоставлены доказательства совершения преступления, полиция решила не предъявлять Неймару обвинения в изнасиловании.

У стороны обвинения есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение.