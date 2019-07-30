Сидевший под арестом в Калининграде эстонский капитан отпущен на свободу

Капитану судна Roxen, задержанного в Балтийском море в мае погранслужбой России за незаконный промысел, отменена подписка о невыезде, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Воскобойник во вторник, передает BNS.

"Капитан судна гражданин Эстонии Киммель Резо может покинуть Россию, но при этом он обязан вновь прибыть в Калининград на судебное разбирательство", - сказал Воскобойник.

По его словам, ближайшее заседание суда состоится в августе. Но это будет рассмотрение административного дела о правонарушении по ст. 8.17 КоАП РФ в отношении владельца судна, допустившего нарушение правил рыболовства. Капитан должен будет присутствовать на заседании. Дознание по уголовному делу в отношении Резо продлено до 22 сентября.

"Капитан намерен покинуть Россию. В настоящее время у него закончились денежные средства, заработную плату в Калининграде он не имеет возможности получать, а также у капитана значительно ухудшилось здоровье, что подтверждается заключением врачей. Но в суд он, конечно, прибудет", - заключил адвокат.

Рыболовецкое судно под флагом Финляндии задержали калининградские пограничники в исключительной экономической зоне Российской Федерации 10 мая. Сотрудники береговой охраны провели проверку и выяснили, что рыболовы добывали водные биоресурсы с нарушением российского законодательства.

Осмотрев судно, пограничники нашли на его борту более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. Ущерб предварительно был оценен в сумму около 50 миллионов рублей (около 683 371 евро). Судно было задержано и сопровождено в калининградский морской рыбный порт.