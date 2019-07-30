Фото: в Эстонии выставлена на продажу уникальная мыза, принадлежащая древнему баронскому роду

В деревне Линнамяэ, волости Сымерпалу, Вырумаа, продается мыза Линнамяэ, которая была создана в 1748 году, когда была отделена от мызы Ваабина, расположенной по соседству. Главное здание мызы в стиле неоренессанса было закончено в 1847 году, оно состоит из двух частей.

ФОТО: KV.EE

Это большое двухэтажное каменное здание c высоким оштукатуренным цоколем. На переднем фасаде на фронтоне установлен герб семьи Майдели – баронского рода. Здание принадлежало им с 1836 по 1939 годы.

ФОТО: KV.EE

Общая площадь – 572 квадратных метра. Здание реновировано, только три комнаты из девяти нуждаются в восстановительных работах. На первом этаже мызы расположены поделенная на две части прихожая, открытая гостиная, две спальни, туалет, лестничный холл, просторная кухня, откуда есть спуск в подвальные помещения.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже располагаются комната отдыха с библиотекой, две спальни, туалет, душевая и три комнаты, нуждающиеся в ремонте, откуда из окон открывается вид на пруд.

ФОТО: KV.EE

На подвальном этаже есть котельная, сауна, прачечная и гараж на один автомобиль.

В здании два входа. Вокруг мызы красивый парк в английском стиле с извилистыми дорожками, беседкой и прудом, в котором обитают карпы. Недалеко от парка, в нескольких сотнях метров от главного здания, находится фамильное кладбище фон Майдели.

ФОТО: KV.EE

Вместе с мызой продается двухэтажный магазин с каменной крышей, который был перестроен в жилое здание, кафе и магазин.