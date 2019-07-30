В Германии погиб восьмилетний мальчик, которого столкнули под поезд

Немецкая полиция сообщила, что 8-летний мальчик был убит в понедельник, когда мужчина толкнул его перед движущимся поездом, направляющимся на главный вокзал Франкфурта. Мать мальчика также пытались столкнуть с платформы, но она смогла откатиться в сторону и спастись, сообщает DW.

По словам полицейских, свидетели сообщили, что злоумышленник также пытался толкнуть другого человека на рельсы, когда приближался поезд междугородного экспресса, но потенциальной жертве удалось избежать падения на рельсы.

Немецкие правоохранительные органы заявили, что 40-летний мужчина не знал жертв и пока отказывается говорить о своих мотивах. Полиция заявила, что ведется расследование, и видео инцидента будет рассмотрено.

Первоначально, подозреваемый скрылся с места происшествия и смог покинуть станцию, но посторонние задержали его у здания.

По словам пресс-секретаря полиции, убийство вызвало «масштабную [полицейскую] спецоперацию» на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Пожарные также были на месте происшествия. Власти закрыли шесть платформ на несколько часов, что привело к задержке и отмене поездов.