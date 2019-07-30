Из линейки немецкой марки BMW исчезнет большое количество моделей

Руководство BMW дало зеленый свет кроссоверу с индексом X8. Он будет доступен только в модификациях M Performance и X8 M с гибридной силовой установкой. Помимо этого, появятся «преемники» i8 и i3: первый станет более мощным (544 силы вместо нынешних 374), второй обзаведется версией на топливных элементах.