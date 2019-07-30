Из линейки немецкой марки BMW исчезнет большое количество моделей

В рамках стратегии по сокращению издержек компания BMW постепенно уберет из линейки наименее доходные модели. Так, продолжения не будет у кроссовера X2, родстера Z4 и хэтчбека шестой серии GT.
Инвестиции в НИОКР, строительство новых заводов и переход на электротягу оказывают серьезное финансовое давление на BMW. Компания вынуждена искать пути сокращения издержек и кооперировать с другими производителями: поставка двигателей Jaguar Land Rover уже началась, но больше надежд возлагается на партнерство с Daimler, пишет Automobile.
Вдобавок новой стратегией предусмотрено значительное сокращение модельного ряда, пишет motor.ru. Из линейки BMW уже исчез 3-series GT, однако продолжения не будет и у множества других моделей. Например, последние годы доживают кабриолет второй серии, «семерка» со стандартной колесной базой, хэтчбек шестой серии GT. Не будет преемника у родстера Z4, двухдверок 8-й серии и кроссовера X2. При этом 8 Series Gran Coupe и длиннобазная «семерка» какое-то время ещё продержатся. Вместе с тем появится и нечто новое.
Руководство BMW дало зеленый свет кроссоверу с индексом X8. Он будет доступен только в модификациях M Performance и X8 M с гибридной силовой установкой. Помимо этого, появятся «преемники» i8 и i3: первый станет более мощным (544 силы вместо нынешних 374), второй обзаведется версией на топливных элементах.
Наконец, рассматриваются различные возможности расширения линейки моделей M и M Performance: кроме X8 M может появиться 400-сильная «копейка» и среднемоторный суперкар, основанный на концепте Vision M Next.