Bolt удвоит количество электросамокатов в Таллинне

«В настоящее время на улицах Таллинна, в зависимости от дня, есть 200-250 самокатов, и в ближайшие две недели их должно быть в раза больше, то есть 400-500», - заявила BNS руководитель по связям с общественностью компании Карин Касе.

По словам Касе, все арендованные компанией электросамокаты постоянно работают. «Поскольку самокаты находятся в постоянном движении, ясно, что некоторые из них время от времени испытывают технические проблемы. Наши механики выполняют хорошую и быструю работу, и после технического обслуживания мы можем отправить самокаты обратно на улицы», - добавила Касе.