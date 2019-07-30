Новый очистной завод сланцевого масла построят в Силламяэ или Аувере

Eesti Energia и VKG рассматривают в качестве объектов для строительства нового завода по очистке сланцевого масла Силламяэ и Аувере, пишет BNS.
Об этом пишет портал новостей ERR, отмечая, что Силламяэ подходит для завода с точки зрения логистики благодаря наличию порта, но свои плюсы есть и у Аувере, сказал во вторник журналистам председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
По его словам, для строительства завода, структура собственности которого пока не определена, потребуется государственная помощь в размере от 20% до одной трети стоимости проекта.
В группу компаний, которые обсуждают создание завода, входят Eesti Energia, VKG и Alexela. По словам Суттера, в проект могут также привлечь инвестиционные фонды и других инвесторов.