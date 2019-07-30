Новый очистной завод сланцевого масла построят в Силламяэ или Аувере

Об этом пишет портал новостей ERR, отмечая, что Силламяэ подходит для завода с точки зрения логистики благодаря наличию порта, но свои плюсы есть и у Аувере, сказал во вторник журналистам председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, для строительства завода, структура собственности которого пока не определена, потребуется государственная помощь в размере от 20% до одной трети стоимости проекта.