Вт, 30.07.2019
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Руководство спецподразделением тюремной охраны перевели в Ида-Вирумаа

Вируская тюрьма.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Министр юстиции Райво Аэг назначил с 1 августа главой вооруженного спецподразделения тюремной охраны Меэлиса Кырвоя, в связи с чем руководство подразделением переводится из Таллинна в Вирускую тюрьму.

Об этом пишет портал rus.err.ee, отмечая, что такая перестановка упростит взаимодействие главы спецподразделения с отделом тюрем Министерства юстиции, который находится в Йыхви, сообщила 30 июля пресс-служба министерства.

Вооруженное спецподразделение тюремной охраны, созданное в 2001 году, занимается предотвращением, обнаруживанием и пресечением чрезвычайных событий, которые ставят под угрозу безопасность и внутренний распорядок тюрем.

В частности, сотрудники подразделения обеспечивают безопасность при проведении масштабных обысков в тюрьмах и сопровождают опасных преступников в суд и в место лишения свободы. Если того требует обстановка, спецподразделение может быть также задействовано вместе с полицией для обеспечения общественного порядка.

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