Руководство спецподразделением тюремной охраны перевели в Ида-Вирумаа

Об этом пишет портал rus.err.ee , отмечая, что такая перестановка упростит взаимодействие главы спецподразделения с отделом тюрем Министерства юстиции, который находится в Йыхви, сообщила 30 июля пресс-служба министерства.

Вооруженное спецподразделение тюремной охраны, созданное в 2001 году, занимается предотвращением, обнаруживанием и пресечением чрезвычайных событий, которые ставят под угрозу безопасность и внутренний распорядок тюрем.

В частности, сотрудники подразделения обеспечивают безопасность при проведении масштабных обысков в тюрьмах и сопровождают опасных преступников в суд и в место лишения свободы. Если того требует обстановка, спецподразделение может быть также задействовано вместе с полицией для обеспечения общественного порядка.