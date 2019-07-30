Соперниц побеждала, тяжелую болезнь не смогла: скончалась 36-летняя знаменитая финская спортсменка

Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен (Мальвалехто) скончалась после продолжительной болезни в возрасте 36 лет.
Мона-Лийса дважды побеждала на этапах Кубка мира – в индивидуальном спринте в чешском Либереце и в командном спринте в Сочи (2013), 17 раз попадала в топ-10 на этапах КМ.
Помимо спортивной карьеры, профессионально занималась музыкой, училась в академии Сибелиуса в Хельсинки по классу аккордеона, побеждала в международных музыкальных конкурсах.
Ее супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен, в 2010 году у пары родилась дочь.