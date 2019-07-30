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  • Соперниц побеждала, тяжелую болезнь не смогла: скончалась 36-летняя знаменитая финская спортсменка

Соперниц побеждала, тяжелую болезнь не смогла: скончалась 36-летняя знаменитая финская спортсменка

Мона-Лийса Ноусиайнен

ФОТО: ANDREAS SOLARO / AFP

Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен (Мальвалехто) скончалась после продолжительной болезни в возрасте 36 лет. 

Мона-Лийса дважды побеждала на этапах Кубка мира – в индивидуальном спринте в чешском Либереце и в командном спринте в Сочи (2013), 17 раз попадала в топ-10 на этапах КМ. 

Помимо спортивной карьеры, профессионально занималась музыкой, училась в академии Сибелиуса в Хельсинки по классу аккордеона, побеждала в международных музыкальных конкурсах. 

Ее супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен, в 2010 году у пары родилась дочь. 

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