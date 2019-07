Долгие проводы

Чего лишится Британия

Чего хочет Британия

Сторонники Брекзита уверенно, а противники и европейцы иронично формулируют британские запросы парадоксом "Have your cake and eat it" (и тортик съесть, и целым сохранить) - производным от пословицы, которая учит нас, что это невозможно. В английском языке даже появился появился новый термин - "кейкизм".