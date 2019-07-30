Автомобильные шины научили вырабатывать электричество

Японская компания Sumitomo разработала новую технологию умных шин, которая позволяет вырабатывать электроэнергию во время вращения колес. Это позволит обеспечить дополнительное питание электронике.
По словам авторов разработки, на внутренней части шины устанавливается устройство, которое в компании называют «сборщиком энергии». Когда транспортное средство движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины, пишет motor.ru.
Количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики, но ее вполне хватит на поддержание работы датчиков — например, датчика давления в шинах.
Эту технологию компания разработала совместно с профессором кафедры машиностроения из Университета Кансай Хироши Тани. Благодаря поддержке Японского научно-технологического центра, Sumitomo продолжит исследование своей концепции «умных шин», чтобы однажды запустить их в производство.