Автомобильные шины научили вырабатывать электричество

По словам авторов разработки, на внутренней части шины устанавливается устройство, которое в компании называют «сборщиком энергии». Когда транспортное средство движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины, пишет motor.ru.

Количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики, но ее вполне хватит на поддержание работы датчиков — например, датчика давления в шинах.