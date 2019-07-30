Картина дня: литовские автоугонщики, нелегкая доля водителей ATKO и реакция российского посольства

Угнанные в Эстонии автомобили, очевидно, вывезли в Россию

Задержанный в ноябре прошлого года в Тарту литовский автоугонщик успел к тому моменту совершить похожие преступления и в других европейских странах. Обвинительный приговор в одной стране никак не мешает преступнику продолжать свою деятельность в других государствах. Читать далее...

Потери Эстонии от Брекзита без сделки оценили в 200 млн евро и 2700 рабочих мест

Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае Брекзита без сделки потери вырастут до 193 млн евро. Читать далее...

Шаткое положение на шведском рынке ударило по эстонским фирмам

Прошлогодний спад на строительном рынке сильно ударил по производителям деревянных домов, экспортирующим свою продукцию в скандинавские страны, в особенности, Швецию, в некоторых случаях фирмам просто пришлось закрыться. Читать далее...

Водители боятся говорить, но свидетельств достаточно: пассажиры могут подвергаться опасности

Водители, изворачиваясь с договорами, перерабатывают, поскольку маршруты необходимо обслуживать, а водителей автобусов не хватает. Читайте далее...

В команде Зеленского озвучили стратегию по возвращению Крыма, но могут не успеть, так как Украине предрекают распад через три года

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич сообщил о планах Киева по возвращению полуострова Крыма. Читать далее...

Гриль-вечеринка обернулась для жителей Эстонии огненным кошмаром

В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела из-за гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Читать далее...

Российское посольство призвало власти Эстонии заботиться о правах неграждан

Посольство Российской Федерации в Таллинне призывает Эстонию соблюдать избирательные права неграждан республики. Читать далее...

Звонок обошелся мужчине в пять дней ареста

В ночь с воскресенья на понедельник в Центр тревоги позвонил мужчина и сообщил, что в него стреляли в Таллинне у железнодорожного вокзала. При проверке оказалось, что мужчина сделал ложный вызов. Сегодня, 30 июля, Харьюский уездный суд вынес 48-летнему мужчине в качестве наказания пять дней ареста. Читать далее...

Скончался советский разведчик Анатолий Баронин, спасший мир от неизвестной смертельной болезни

Cоветский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на Украине в возрасте 86 лет. Как сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины, именно Баронин во время работы в Нигерии в середине 1970-х смог впервые получить информацию о тогда новой смертельной болезни - лихорадке Эбола. Читать далее...

В Германии погиб восьмилетний мальчик, которого столкнули под поезд

Немецкая полиция арестовала мужчину после того, как он толкнул мальчика и его мать перед встречным поездом на главном вокзале Франкфурта. Ребенок скончался на месте. Мотив нападения был не сразу понятен. Читать далее...

Опрос: почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года