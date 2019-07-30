Бизнес легендарного эстонского производителя одежды загибается

Легендарный производитель одежды Marat OÜ, имеющий долгую историю, приносит убытки в течение трех лет, но продолжает свою деятельность, пишет Postimees Majandus.
Еще в 2015 году фирма с оборотом 600 тысяч евро получила прибыль в размере 70 500 евро и трудоустроила 26 человек. В прошлом году продажи были в два раза ниже и пришлось столкнуться с минусом в объеме 3600 евро. В компании было всего 5 сотрудников.
История предприятия длинная и разнообразная. В советское время "Марат" начал производить платья и в конце прошлого века стал крупнейшим в Эстонии производителем одежды, наряду с Baltika.
В этом десятилетии владельцем "Марата" была, например, коммерсантка Кристи Тяхт, которая в 2016 году продала компанию Раулю Саксу и Гуннару Крафту, связанными с компанией швейной промышленности Sangar. Последние являются владельцами Marat OÜ по сей день.
У Марата в настоящее время есть два магазина: один в районе Каламая и другой на улице Тулика.
"Марат" продает домашнюю и повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Компанией управляют Рауль Сакс и Андреас Крафт.