Бизнес легендарного эстонского производителя одежды загибается

Еще в 2015 году фирма с оборотом 600 тысяч евро получила прибыль в размере 70 500 евро и трудоустроила 26 человек. В прошлом году продажи были в два раза ниже и пришлось столкнуться с минусом в объеме 3600 евро. В компании было всего 5 сотрудников.

История предприятия длинная и разнообразная. В советское время "Марат" начал производить платья и в конце прошлого века стал крупнейшим в Эстонии производителем одежды, наряду с Baltika.

В этом десятилетии владельцем "Марата" была, например, коммерсантка Кристи Тяхт, которая в 2016 году продала компанию Раулю Саксу и Гуннару Крафту, связанными с компанией швейной промышленности Sangar. Последние являются владельцами Marat OÜ по сей день.

У Марата в настоящее время есть два магазина: один в районе Каламая и другой на улице Тулика.