Талантливый эстонский нападающий Александр Шаповалов подписал контракт с топ-клубом Германии

Воспитанник таллиннского "Легиона", Шаповалов, несмотря на юный возраст, в прошлом году заставил говорить о себе эстонскую футбольную общественность, забив в 15-летнем возрасте 16 мячей в 16 матчах Первой лиги Эстонии. Шаповалов уж побывал на просмотре во "Фрайбурге", а также проходил просмотр и в лондонском "Арсенале". По словам спортдиректора "Флоры", Норберта Хурта, Шаповалову немецкая система знакома и она способна раскрыть лучшие качества футболиста. Также Хурт отметил, что во "Фрайбурге" самый высокий процент собственных воспитанников в составе основной команды.