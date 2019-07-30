Как балто-немецкие визионеры открыли путь для российских мировых открытий

Киль 26.07-28.07

15-й день похода «Адмирала Беллинсгаузена» встретил красивую яхту уже в 15-м порту, в котором она пришвартовалась после Кронштадта. Крупнейший парусный центр на Балтике Киль – остановка, которую мы планировали долго и тщательно. Как известно, одна из миссий похода «Адмирала Беллинсгаузена» - рассказать о том, что совершил Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен, и Киль стал тем местом, где это было сделано очень основательно.

Конференция «Взгляд на морские открытия балтийских немцев в начале XIX века», инициированная Эстонским морским музеем, привлекла в ратушу Киля множество людей, интересующихся географией, желавших послушать о революционных свершениях соотечественников. Перед ними выступили лучшие современные исследователи во главе с историком Балтийского моря, профессора Грейфсвальдского университета Михаэлем Нортом, научным сотрудником Морского музея Феликсом Горнищевым и старшим научным сотрудником Тартуского университета и Эстонского сельскохозяйственного университета, историком науки Эрки Таммиксааром. Доклад об острове, на котором родился Беллинсгаузен, сделали жительницы Сааремаа Рийне Рандер и Кристийна Марипуу.

Мой добрый сосед по каюте Эрки (блинами которого наслаждалась вся команда), сосредоточился в своем докладе на первом кругосветном путешествии Адама Йоганна фон Крузенштерна, в котором в качестве картографа принимали участие Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен и впоследствии сам возглавивший два важнейших кругосветных путешествия Отто фон Коцебу.

Вот краткое содержание доклада Эрки Таммиксаара:

С кругосветного путешествия балто-немецкого мореплавателя Адама Йоханна фон Крузенштерна (1770-1846) начинаются традиции мореплавания Российской Империи. Крузенштерн был самоучкой, ставшим сильным ученым. Учебу он начинал в британском морском флоте (1793-1799), где служил на судах, превративших эту страну в самую могущественную торговую силу в мире. Ходя под парусами вдоль побережья Северной Америки и Азии, Крузенштерн понимал, насколько неточно были отмечены на разномасштабных картах разных стран большие побережья и острова. Существуют ли вообще эти острова и земли? Отвечают ли действительности их величина и месторасположение? Вот те вопросы, которыми задавался Крузенштерн.

В 1799 году император Павел I позвал всех находившихся за границей подданных обратно на родину. Крузенштерна эта новость настигла в Индии. По пути из Индии в Россию Крузенштерн подготовил план российского кругосветного путешествия, суть которого состояла в том, чтобы соединить Россию с Америкой и Камчаткой по морю, а не по суше, поскольку путешествие через Сибирь занимало слишком много времени - три года. Это было дорогое удовольствие и потери продуктов были в то время очень велики. Путешествие под парусами тоже было недешево, однако по времени оно было в два раза короче и составляло полтора года. Поэтому Крузенштерн назвал свое кругосветное путешествие торговым, а не научным мероприятием. Кроме того, долгое морское путешествие должно было стать хорошим опытом для российских моряков.

Этот план понравился и российскому императору Александру I, и министру торговли Николаю Румянцеву. Кругосветку Крузенштерн умело использовал для уточнения расположения земель и островов на имеющихся картах. Особенно много возможностей для этого открывал Тихий океан. В ходе похода не было сделано географических открытий, однако предполагаемые острова, наличие которых в Тихом океане проверил Крузенштерн (в том числе японские острова), были точно нанесены на карту. Идея Крузенштерна уточнить береговую линию на картах нашла свое воплощение и в нескольких последующих экспедициях, на которые он оказал непосредственное влияние. Это, в частности, экспедиция Маттиаса фон Хеденстрема на собачьих упряжках (первая в мире!) на острова Новой Сибири (1809-1811), экспедиция Фердинанда фон Врангеля (1821-1824) по картографированию побережья Северо-Восточной Сибири, экспедиция Карла Эрнста фон Бэра по картографированию центральной части Новой Земли в районе Маточкина Шара и исследовательское путешествие Александра Теодора фон Миддендорфа на побережье Таймыра и Восточной Сибири (1842-1845).

Однако Крузенштерна интересовала не только проверка географических сведений. С 1815 года его всего больше интересовали географические открытия. Это было связано с подготовкой второго кругосветного путешествия Отто фон Коцебу (1815-1818), которое должно было пойти по Северо-Западному проходу (из Атлантики вокруг Северной Америки в Тихий океан).

Финансировавший экспедицию граф Румянцев был убежден, что Северо-Западный проход можно найти. В задачи Крузенштерна входило разработать инструкцию экспедиции. Как лучше всего использовать проход для осуществления географических открытий? Важную роль в разработке этого плана сыграли кругосветные путешествия Джеймса Кука, которые дали много сведений о физической географии Тихого океана. Крузенштерн на основании имевшейся информации понял, что лучший район для обнаружения новых земель и островов в Тихом океане находится в 20 градусах к северу и югу от экватора. Коцебу и направился до совершения своих открытий на северо-западном побережье Аляски в центральную часть Тихого океана, открыв в районе Маршалловых островов несколько архипелагов и десятки новых островов и атоллов.

Столь же успешным с точки зрения открытий оказалось и последнее, третье кругосветное путешествие Коцебу (1823-1826). В Маршалловом архипелаге в летний сезон 1820 года сделала много открытий и экспедиция Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена. А кругосветное путешествие Фридриха Беньямина фон Лютке сделало ряд открытий в Марианском архипелаге к северу от Маршалловых островов. Таким образом, идея Крузенштерна исследовать центральную часть Тихого океана оказалась весьма плодотворной.