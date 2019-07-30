Возмущенный читатель о съемках на Лаагна-теэ: мою рекламу сорвали и подвергли опасности других людей

Удивился, прочитав статью, в которой хвалебно рассказано о позитивном пребывании Нолана и его команды.

Меня же как предпринимателя, наоборот, возмутило абсолютно наплевательское отношение к закону, правовым нормам и нашему порядку. Перекрытие главной трассы города, по которой регулярно проезжает 100 000 человек, это так, на завтрак, аппетиты росли и "нолановцы" решили, что вся Лаагна-теэ принадлежит только им. Любая частная собственность, попавшая в кадр фильма, могла в момент быть уничтожена/удалена без вашего согласия. Будьте благодарны, если у них было время церемониться.

Кто-нибудь слышал о запрете на использование рекламных площадей на Лаагна-теэ? Я тоже нет.

Так на каком основании мою рекламу, продуманную, отпечатанную, оплаченную, вывешенную в законном для нее месте и на законных основаниях, срывают вандальным образом без какого-либо предупреждения, так еще и подвергая опасности других жителей Таллинна? Киношники пришли, срезали петли баннера и оставили его висеть в полуупавшем состоянии над оживленной трассой, где он мог в любой момент упасть и со стопроцентной вероятностью создать аварийную ситуацию.

Оказывается, реклама мешала кадру фильма, и киношники решили, что без всякого спроса и последствий могут нагло срезать все и продолжать снимать кино, даже не задумываясь о том, что портят чужое имущество. Ущерб-то они покроют, но кто покроет впустую потраченное мое, моих коллег, партнеров и время и нервы владельца рекламного агентства? Ничто не может же быть важнее киношечки, правда же?

Если бы в отношении Нолана подобное действие было совершено мной или моими партнерами, то нарушитель, как минимум, сидел бы уже в тюрьме, a максимум - вдобавок к отсидке на него вылились бы все помои общественного мнения... По мне, так любое действие должно быть законным и оправданным. Будет ли наказана команда Нолана? Вряд ли...

В какой момент мир перевернулся, а подобное поведение стало нормой и почему за это нужно благодарить? Почему киношники считают своей собственностью места проведения съемок? Почему эти люди, даже не задумываясь об окружении, справляют нужду где попало или когда перекрытие важнейшей дороги на длительное время, осуществляется благодаря шантажу и манипуляциям общественным мнением, то это считается нормальным?

А главное - ради чего? Ради туманных перспектив для Эстонии? Или все же, чтобы положить несколько миллиончиков себе в карман от государства? Какая польза жителям города от этого кино? Пара бесплатных концертов? Может быть Нолан пришлет всем билеты в кино, чтобы посмотреть ради чего все это было сделано? Крайне интересно увидеть кадр Таллиннской улицы в сцене про Украину. Разумеется ради этого мы все можем потерпеть. Закрыли бы Ярвевана еще, квесты ведь так популярны сейчас...

Но благодарим мэрию, что этого не допустили. Спасибо за отстаивание интересов города и за качественную реорганизацию движения... А о выдержке жителей Ласнамяэ, надо слагать легенды, а не благодарственно скучать по оборзевшей команде Нолана и Allfilm OÜ.

Нолан, давай до свидания...

Портал Rus.Postimees обратился за комментариями к Муниципальной полиции

Представитель МуПо Тоомас Ребане подтвердил, что члены съемочной группы Нолана действительно сорвали рекламные плакаты, в связи с чем Ласнамяэская горуправа вызвала на место полицию. Существовала ли реальная опасность для окружающих, МуПо сказать не может.