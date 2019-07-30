Стручок подвел: водитель выехал в поле с младенцем

Полиция опубликовала на своей странице в Facebook пост об инциденте, не раскрывая время и место произошедшего. Согласно объяснению, водитель стал открывать за рулем стручки гороха. В поисках горошин он отвел взгляд от дороги, а в следующее мгновение автомобиль оказался уже на обочине. По иронии судьбы, он вылетел на гороховое поле.

Водитель и ехавший с ним вместе в кресле-люльке младенец не пострадал. По данным полиции, ребенок даже не заплакал. Однако на место происшествия приехала как полиция, так и скорая помощь, чтобы проверить состояние здоровья попавших в аварию.