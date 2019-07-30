В Rimi посетителя приковали наручниками к столбу: он подал в суд и остался с носом

В конце июня прошлого года клиент покупал в Rimi, расположенном в Теллискиви, товар суммой в 7,61 евро и оплатил покупки карточкой в кассе самообслуживания. Однако в кассе загорелся красный свет, таким образом охраннику был подан сигнал, что товар не оплачен. По словам клиента, охранник надел на него наручники, громко и неоднократно назвал вором и приковал его наручниками к металлическому столбу, находящемуся при входе в магазин.

К приезду полиции клиенту освободили руки, однако покупки так и не вернули. По словам клиента, к нему применили физическую силу и, надев наручники, причинили боль. Также клиент утверждал, что все посетители могли видеть его прикованным к металлическому столбу, что вызвало у него стыд и душевные муки. Таким образом клиент требовал, чтобы продуктовая сеть выплатила ему компенсацию суммой в 3000 евро и вернула товар за 7,61 евро, который он так и не получил.

Магазин не взял ответственность за действия охранника

Rimi рассмотрел возврат суммы, которая была заплачена за товар, однако оспорил другие притязания клиента. Магазин также попросил оставить возмещение производственных расходов клиенту. Rimi утверждает, что, во-первых, магазин не отвечает за ущерб, причиненный охранником, поскольку речь идет о купленной услуге. Также сеть магазинов отметила, что охранник повел себя правильно, поскольку у него появилось подозрение, вызванное загоревшимся в кассе самообслуживания красным светом, что клиент хочет уйти, не заплатив за покупки и не прояснив ситуацию.

Также Rimi добавил, что клиент был прикован наручниками в предусмотренном для этого месте, где он был не виден другим посетителям. "Даже в случае, когда использование наручников недопустимо, требование компенсации в 3000 евро не соответствует обстоятельствам и судебной практике", - полагает сеть магазинов. Rimi предложил клиенту компенсацию в размере 100 евро и пожелал вернуть ему деньги, однако клиент не дал данные своего банковского счета и не связался с сетью розничной торговли.

Клиент остался без компенсации

Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск клиента и обязал магазин выплатить ему потраченную на покупки сумму, то есть 7,61 евро, однако суд не постановил выплатить компенсацию в 3000 евро. Согласно точке зрения суда, клиент не объяснил свои утверждения достаточно подробно, более того, охранник должен реагировать, если клиент уходит из кассы самообслуживания с красным светом, поскольку это значит, что покупки не оплачены.

Также на видеозаписи можно увидеть, что клиент понял, что при использовании кассы возникла проблема, однако он не попытался прояснить ситуацию, а направился к выходу и оказал охраннику физическое сопротивление.