Пт, 2.08.2019
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Отть Тянак закончил день на Ралли Финляндии на втором месте

После выигранного шейкдауна на Ралли Финляндии Отть Тянак не сумел победить на первом спецучастке.

Тянак всего на 0,7 секунды уступил Тьерри Нойвилю. В свою очередь Тянак оставил позади напарника по "Тойоте" Криса Мика и главного конкурента за титул чемпиона мира, француза Себастьяна Ожье на "Ситроене". Отрывы, правда, микроскопические: 0,5 секунды от Мика и 0,6 от Ожье.

Завтра на Ралли Суоми полноценны стартовы день - гонщиков ожидают десять спецучастков, первый из которых начнется уже в 8 утра, а последний закончится после 21 часа вечером.

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