Отть Тянак закончил день на Ралли Финляндии на втором месте

Тянак всего на 0,7 секунды уступил Тьерри Нойвилю. В свою очередь Тянак оставил позади напарника по "Тойоте" Криса Мика и главного конкурента за титул чемпиона мира, француза Себастьяна Ожье на "Ситроене". Отрывы, правда, микроскопические: 0,5 секунды от Мика и 0,6 от Ожье.