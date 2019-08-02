Тянак потерял лидерство в Финляндии, но готов завтра забрать его снова в свои руки

Действительно, пока первая четверка идет буквально в паре секунд и совсем неясно после 11 пройденных участков, кто завтра станет новым лидером. Для Тянака, естественно, откат с первого на четвертое место сравни удару. Сам гонщик сказал, что теперь надеется завтра показать соперникам свою настоящую скорость, а сегодня Яри Матти Латвала был неудержим, выиграв половину заездов. Правда выступления финна были крайне неспабитльными - его бросало по таблице с первого на третье, а то и восьмое место. Поэтому Латвала ушел на отдых с преимуществом перед Крисом Миком всего в 1,2 секунды. Третьим пятницу завершил Эсапекка Лаппи с отставанием в 2,4 секунды от Латвалы, а Тянак проигрывает лидеру 2,6 секунды.