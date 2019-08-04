Вс, 4.08.2019
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  • Отть Тянак выиграл основную часть Ралли Финляндии

Отть Тянак выиграл основную часть Ралли Финляндии

Последний спецучасток Ралли Финляндии окончательно закрепил Оття Тянака в качестве победителя этапа Кубка мира и основного претендента на чемпионский титул.

Тянак уверенно провел оставшиеся на воскресенье три спецучастка и в итоге обошел Эсапекку Лаппи и Яри-Матти Латвала на 20 секунд. Конкуренты Тянака в борьбе за титул, Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль заняли пятое и шестое места, набрав на основной части Ралли лишь десять и восемь баллов, в то время как Тянаку за победу причитается 25 очков.

Полная расстановка гонщиков в генеральной классификации будет ясна после проведения бонусного этапа.

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