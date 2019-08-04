Отть Тянак выиграл основную часть Ралли Финляндии

Тянак уверенно провел оставшиеся на воскресенье три спецучастка и в итоге обошел Эсапекку Лаппи и Яри-Матти Латвала на 20 секунд. Конкуренты Тянака в борьбе за титул, Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль заняли пятое и шестое места, набрав на основной части Ралли лишь десять и восемь баллов, в то время как Тянаку за победу причитается 25 очков.