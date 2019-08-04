Отть Тянак выжал с Ралли Финляндии максимум

Победа в основной части ралли принесла Тянаку 25 очков, а виктория в бонусном заезде еще 5. Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль выступили неудачно и теперь отстают от Тянака более чем на 20 очков. Следующий этап Кубка мира состоится в Германии через три недели и для Тянака будет сверхважен - на немецких трассах Тянак должен побеждать, чтобы еще более упрочить лидерство в чемпионате мира до конца которого осталось всего пять этапов.