Задержание Алексея Навального во время митинга в поддержку Голунова. Иллюстративное фото. ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

После оппозиционного митинга в центре Москвы 27 июля суды выносят решения по административным статьям: активистам выписывают штрафы, а лидеров протеста арестовывают. Кроме того, за несколько дней до митинга было заведено уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов, однако оппозиционеры проходят по ней в качестве свидетелей.

Русская служба Би-би-си составила список, кого из лидеров московской оппозиции арестовали, за что и на какой срок.

Алексей Навальный

Что вменяют: Часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)

Что сделал: По мнению правоохранительных органов, Навальный во время согласованного митинга за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова призвал собравшихся выйти на несанкционированную акцию у мэрии 27 июля.

Чем это закончилось: 24 июля ОМОН задержал Навального на утренней пробежке (в этот день его жена праздновала день рождения). В тот же день Симоновский суд признал его виновным и назначил ему 30 суток ареста. Навальный свою вину отрицал, заявив, что всего лишь сообщил о предложении кандидатов собраться у мэрии - это же, например, сделали СМИ.

Навального поместили в спецприемник, но вечером 28 июля увезли больницу с симптомами аллергии. Вскоре "Интерфакс" сообщил, что у политика диагностировали контактный дерматит, но личные врачи оппозиционера в этом усомнились, заподозрив отравление неизвестными веществами. В итоге Навального вернули под арест.

Любовь Соболь

Что вменяют: Статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), дважды статью 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), также проходит свидетелем по делу по статье 141 УК РФ (воспрепятствование работе избиркомов)

Что сделала: Дело о воспрепятствовании работе избиркомов СК завел из-за митинга, который 14 июля прошел в Новопушкинском сквере и закончился шествием к Мосгоризбиркому. Соболь после него была задержана.

25 июля в Мосгоризбиркоме состоялось заседание, на котором обсуждался вопрос о допуске Соболь на выборы. МГИК на жалобу ответил отказом, после чего юрист ФБК, которая в знак протеста держит голодовку, отказалась покидать здание. Поздно вечером ее вынесли на улицу на диване и отвезли в ОВД "Тверское". Там ей вручили повестку о вызове на допрос по уголовному делу о воспрепятствовании работы избиркомов.

27 июля Соболь задержали еще до начала акции у мэрии и доставили в Хамовнический суд. Оказалось, что из-за акции в Новопушкинском на нее составили протоколы по статьям 19.3 и 20.2 (неповиновение полиции усмотрели в том, что Соболь после задержания в тот день попыталась сбежать из автозака).

После того, как Соболь отпустили, она поехала на несогласованную акцию, которая в тот момент уже переместилась на Трубную площадь. Там ее вновь задержали, составив еще один протокол по часть 8 статьи 20.2 КоАП за призыв выйти на митинг у мэрии в "Фейсбуке".

Чем кончилось: Соболь побывала на допросе по делу об избиркомах, на нем она отказалась давать показания, воспользовавшись 51-й статьей конституции. За акцию в Новопушкинском юрист получила штраф в 30 тысяч рублей, при этом протокол о неповиновении в полиции вернули в ОВД. Суда за призывы выходить на акцию к мэрии еще не было. При этом Соболь не имеют права отправлять под арест, так как у нее есть маленький ребенок.

Илья Яшин

Что вменяют: Дважды статью 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов), проходит как свидетель по статье 141 УК РФ (воспрепятствование работы избиркомов)

Что сделал: Два протокола о нарушении правил проведения митингов связаны с участием Яшина в акции в Новопушкинском сквере и его призывам выйти на несогласованный митинг у мэрии.

Чем кончилось:В ночь перед акцией на Тверской к Яшину пришли домой с обыском и допросили его по делу о воспрепятствовании работе избиркомов. Сразу после его увезли сначала в участок, а затем в Троицкий районный суд для рассмотрения протокола по статье 20.2 из-за акции в Новопушкинском сквере.

Суд заседание отложил - и Яшин поехал на Трубную площадь. Там его задержали повторно и еще раз вменили статью 20.2 из-за призывов выходить на акцию 27 июля.

На допросе по уголовному делу Яшин отказался давать показания.

За призывы выходить на митинг к мэрии Щербинский районный суд отправил Яшина на 10 суток ареста. 30 июля Троицкий суд рассмотрел протокол по митингу в Новопушкинском сквере и добавил Яшину еще 10 суток ареста. При этом эти сроки не суммируются, а исчисляются одновременно.

Дмитрий Гудков

Что вменяют: Дважды статью 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов), проходит свидетелем по делу по статье 141 УК РФ (воспрепятствование работы избиркомов)

Что сделал: Гудкову вменяют нарушение правил проведения митингов из-за акции в Новопушкинском сквере и митинге у мэрии.

Кроме того, Гудков проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы избиркомов - у него проводили обыск по этому делу.

Чем кончилось:Гудкова задержали и доставили в участок перед митингом 27 июля, однако суд перенес рассмотрение дела. Оппозиционер отправился на акцию на Трубной площади, вскоре после этого его задержали еще раз.

Тверской суд 30 июля рассмотрел первый протокол по статье 20.2 из-за митинга у МГИКа и Новопушкинском сквере - Гудкова арестовали на 30 суток.

В среду Коптевский районный суд проведет заседание по протоколу о призывах выходить на митинг у мэрии. У Гудкова при этом уже есть два аналогичных нарушения - третье может стать поводом завести на него уголовное дело по статье 212.2 УК РФ (о неоднократных нарушениях на митингах - по ней судили Ильдара Дадина).

По уголовному делу о воспрепятствовании работы избиркомов в квартире Гудкова прошел обыск. Он несколько раз был на допросах в СК.

Владимир Милов

Что вменили: Административные статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Что сделал: В своей программе "Где деньги?" на канале Навального он призывал выйти на акцию протеста 27 июля (20.2 КоАП), 27 июля во время митинга вел YouTube-трансляцию (19.3 КоАП)

Чем кончилось: Полиция ворвалась в офис YouTube-канала "Навальный Live" во время того, как Милов вел прямой эфир. В офисе начался обыск, а оппозиционера задержали. Как сообщала его жена Наталья Степанова, в ОВД "Даниловское" к Милову долгое время не пускали адвокатов и около двух дней держали в "крохотной комнате без света".

Через 48 часов Милова отпустили из ОВД, но снова сразу же задержали. Вечером 29 июля Симоновский суд арестовал оппозиционера на 30 суток за призывы выйти на митинг.

На следующий день, 30 июля, Милова еще раз осудили на 15 суток ареста за то, что вел прямую трансляцию митинга 27 июня.

Милов пробудет в спецприемнике 30 суток, так как сроки ареста идут параллельно.

Константин Янкаускас

Что вменяют: Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация незаконного митинга)

Что сделал: Янкаускаса обвинили в организации встречи избирателей с кандидатами на Трубной площади 15 июля. Суд счет это организацией незаконного митинга.

Вот за этот твит 5 омоновцев скрутили меня на акции в субботу, а теперь Зюзинский суд хочет закрыть меня на 10 суток pic.twitter.com/blHFOBogvB — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) 29 июля 2019 г.

Чем это кончилось: За день до митинга прокуратура начала административное расследование из-за готовящейся акции протеста. Вечером 26 июля к родителям и бабушке Янкаускаса пришли с обыском в квартиры, где он давно не живет.

27 июля политик пришел на митинг в центре Москвы, через какое-то время его задержали и оставили в отделении полиции до понедельника, 29 июля. В понедельник суд арестовал Янкаускаса на семь суток.

Юлия Галямина

Что вменяют: Призывы выйти на несогласованную акцию и участие в несогласованном митинге (20.2 КоАП)

Что сделала: Через соцсети призывала выйти на Тверскую 27 числа, была задержана во время митинга на Трубной в этот же день

Чем кончилось: 26 июля на Галямину и других лидеров оппозиции было заведено административное расследование о готовящейся акции протеста. Вечером этого в штабе кандидатки прошли обыски.

Утром перед началом митинга полиция пришла с обыском уже в квартиру Галяминой, после чего ее задержали и повезли в суд, однако заседание перенесли на 31 августа.

Вечером 27 июля Галямина пришла на Трубную площадь, где ее задержали.

30 числа Галямину арестовали на 10 суток за организацию в несогласованной акции, а 31 числа суд может дать Галяминой до 15 суток за участие в митинге на Трубной.

Александр Соловьев

Что вменили: Организацию незаконного митинга (ч.2 20.2 КоАП)

Что сделал: "Единственное доказательство вины - распечатка скриншота страницы, которая якобы принадлежит Александру", - говорил адвокат Соловьева Анри Цискаришвили.

Чем это кончилось: Ночью 25 июля к Соловьеву пришли с обыском по адресу прописки, но его там не было. Оппозиционер связывал это с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

27 июля Соловьева задержали на Тверской и оставили в отделении на двое суток.