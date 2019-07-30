Лига чемпионов: "Нымме Калью" и дома не сумел ничего противопоставить "Селтику"

Главные события ответного матча с шотландцами для "Калью" проходили в плоскости строго отличной от дум о составах и тактиках, так как после 0:5 в Глазго рассуждать о шансах на выход в третий раунд Лиги чемпионов не приходилось. Третий раунд "Калью" обеспечен Лигой Европы, в котором нашей команде предстоит встреча с участником группового этапа, люксембургским "Дюделанжем".

Основной темой перед ответной игрой были билеты и тв-трансляция: "Калью" бодро заявлял о том, что никто не обращался по поводу организации картинки с "А ле Кок Арены", затем, правда, выяснилось, что предложения были, но ныммеский клуб предложенные суммы не устроили.

В конечном счете "Калью" организовал платный стрим стоимостью пять евро и на этом те, кто не мог присутствовать лично на матче, успокоились, но продолжали возмущаться обладатели билетов. Стоимость квитков на матч составляла от 15 евро, до начала первой встречи, до 35 евро при входе на стадион. Кроме этого "Калью" в эти выходные предлагал приобрести билеты футбольным клубом Эстонии по цене 10 евро, чем несколько напомнил историю десятилетней давности, когда из-за высокой цены плохо расходились билеты на матч сборной Эстонии с Бразилией.

Однако, если вспомнить, то не далее как 20 лет назад "Флора" играла в квалификации ЛЧ с белградским "Партизаном", в составе которого приехали в жаркий июльский Таллинн Матея Кежман, Владимир Ивич, Саша Илич, Горан Тробок и Игор Дуляй, а у "Флоры" на краю обороны играл не самый последний человек в эстонском академическом мире, Прийт Рейска... Тогда в гостях "Флора" получила 0:6, а на домашний матч билеты продавались по цене от 125 до 150 крон... Как говорится, прецеденты бывали...

Отдадим шотландцам должное: совсем вторым составом "Селтик" не играл. Перестановки по сравнению с первым матчем в составе "бело-зеленых" были обусловлены лишь желанием дать игровую практику в международны матчей тем, кто неделю назад не имел ее в полной объеме. "Калью" также выставил свой сильнейший состав, в котором, вопреки ожиданиям не нашлось места новозеландцу Максу Мате.

"Селтик" решил все свои проблемы на десятой минуте, когда Лей Гриффитс открыл счет в матче... Навес справа и шотландец в борьбе с Александром Кулиничем переправил мяч в сетку. Гол, несколько позднее, был записан на бедного Кулинича. Дальше "Селтик" чуть сбавил обороты превратив, как выразился бы мэтр Лобановский, матч в тренировку с повышенной ответственностью. "Калью" пытался огрызнуться, но удар Тяпкина на 23-й минуте пробил, мяч ушел на угловой, который Сандер Пури благополучно испортил.

Из событий первого тайма можно отметить травму Лилиу, который на 38-й минуте покинул поле.

Во втором тайме команды пытались изменить счет матча, но получалась не особенно успешно. Шотландцы били неточно, словно не желая обижать хозяев поля, а у "Калью" не хватало класса для преодоления обороны соперника. Яркий пример: на 70-й минуте один из защитников "Селтика" отпасовал прямо на ногу сменившенго Лилиу Макса Мату, но новозеландца быстро обезмячили. Удары же ныммесцев издалека были поопаснее, но вратарь "Селтика" Гордон с ними справлялся.

В конце матча пару четвертьмоментов возникало у ворот Лондака и Гордона, но у одних не было задачи забивать. а у других сил и умений.

И все-таки второй гол в ворота Лондака состоялся - произошло сие событие уже в добавленное время и Мариан Швед, обыграв Лондака, поставил точку в матче 0:2.