Нарва завершила подготовку финальной заявки на титул Культурной столицы Европы 2024 года

Во вторник, 30 июля, электронная книга финальной заявки Нарвы для участия в конкурсе на титул культурной столицы Европы 2024 года была отдана в типографию и к 1 августа должна быть передана комиссии, передает Rus.ERR.
"На данный момент можно сказать, что заявка готова. Как раз сегодня с утра электронная книга была передана в типографию, чтобы 1 августа она была уже напечатана. Напечатаем первые 50 книг, 40 из которых передадим в министерство для участия непосредственно в конкурсе", - рассказал в интервью радионовостям ERR мэр Нарвы Алексей Евграфов.
Конкурсная комиссия будет рассматривать финальные заявки Нарвы и Тарту на титул культурной столицы Европы 2024 года в конце августа в Эстонии.