Нарва завершила подготовку финальной заявки на титул Культурной столицы Европы 2024 года

"На данный момент можно сказать, что заявка готова. Как раз сегодня с утра электронная книга была передана в типографию, чтобы 1 августа она была уже напечатана. Напечатаем первые 50 книг, 40 из которых передадим в министерство для участия непосредственно в конкурсе", - рассказал в интервью радионовостям ERR мэр Нарвы Алексей Евграфов.