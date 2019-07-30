Променад в Нарве продлят еще на километр, а в Ивангороде на берегу появится амфитеатр

Архитектор обещает подойти к излюбленному месту отдыха нарвитян бережно. Старые ивы на Липовке трогать не будут. Дорожка на острове между Липовкой и Наровой будет сделана из гранитной крошки, местами будет применяться дощатый настил. Но дорожку придется сделать более высокой, чтобы ее не затапливало. Ведь в весеннее половодье остров сейчас может полностью уходить под воду.

Пешеходные дорожки сошьют Нарву

Еще в 2009 году прошел архитектурный конкурс на реконструкцию зоны отдыха Йоаорг (Липовой ямки), в котором победил проект архитектора Калле Веллевоога. Сейчас освоена примерно треть территории, которая была в этом проекте, в том числе построено пляжное здание и башня для спасателей. Продление променада будет производится по этому же проекту.

То же архитектурное бюро Калле Веллевоога выиграло конкурс на проектирование реконструкции Нарвского замка. Архитектор называет важной частью этого проекта объединение разных районов Нарвы. Так, запланирован пешеходный мостик из Старого города, с перекрестка улиц Койдула и Суур прямо в замок, над въездом в погранпункт. С другой стороны замка запланирована лестница на променад.

“Это очень важно, потому что сейчас, если пешеходы хотят попасть в Старый город, они должны сделать большой крюк вокруг пограничной зоны, - объяснил архитектор. - Если нам удастся построить пешеходный мост, гораздо больше людей будут попадать в Старый город, в замок, в пляжное здание, и это будет влиять на развитие всей территории”.

Ивангородский променад станет ближе к нарвскому

В Ивангороде отрезок променада, который планируется построить на данном этапе, будет в два с лишним раза короче нарвского - от уже существующего участка променада до моста “Дружба”. Но на этой территории планируется гораздо больше объектов, чем с нарвской стороны.

Никита Сердюков, гендиректор компании “БалтИнвестПроект”, которая проектирует променад в Ивангороде, представил на встрече в Нарве эскизные проекты, отметив, правда, что сейчас разрабатывается проектная документация, и изменения концепции на данном этапе более чем возможны.

Новая часть променада в Ивангороде будет больше похожа на нарвский променад, чем на первую часть ивангородского - здесь также будут вдающиеся в реку конструкции и близкий архитектурный стиль. Даже берега будут отделаны такими же круглыми камнями, как в Нарве.

На новой части променада появится детская площадка и амфитеатр с небольшой сценой, с сидений которого также будет открываться вид на Нарву. Еще здесь появится площадь для различных мероприятий и небольшая башня, символизирующая маяк. Это сооружение будет выполнять роль смотровой площадки. Рядом появится пристань, у которой смогут швартоваться небольшие суда.

Эскиз променада в Ивангороде ФОТО: ООО "БалтИнвестПроект"

Сейчас на месте будущего променада в Ивангороде - поросший кустами берег и ржавые оставы старой пристани. ФОТО: Николай Андреев

На ивангородском променаде сразу предусматривают места для размещения торговых точек и кафе. Проектировщики также учитывают планы частного владельца на полузаброшенное здание на берегу реки, которое можно видеть и с нарвского берега. Менеджер проекта с ивангородской стороны Алексей Сыровский рассказал, что это здание имеет историческую ценность, раньше оно входило в комплекс работавшей здесь мануфактуры. Нынешний владелец планирует перестроить его в гостиницу.

Новая часть променада также будет двухъярусной - нижний путь должен вести по берегу к подножию Ивангородской крепости, но пока его достроят только до моста “Дружба” - дальнейшее строительство еще не согласовано с Пограничным управлением. Верхний путь, как планируется, должен вести к пешеходному погранпункту, но здесь, опять же, многое зависит от российских пограничников.

Глава Ивангорода Виктор Карпенко рассказал, что муниципалитет ведет огромную работа по согласованию своих планов с пограничниками. Руководители города пытаются даже договориться, чтобы Ивангород не входил в пятикилометровую пограничную зону, ведь сейчас туристы имеют право, фактически, только проезжать через Ивангород транзитом.

“Понятно, что без этого говорить о развитии туризма и привлечении инвестиций очень сложно, - сказал Виктор Карпенко. - Сейчас над этим вопросом мы работаем, Пограничное управление идет нам навстречу в том, что касается пребывания российских и иностранных граждан”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов надеется на еще большее смягчение пограничных правил: