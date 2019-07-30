Полиция требует ограничить продажу алкоголя в популярном баре

Aed находится на улице, доносящаяся оттуда музыка и шум неоднократно выводили из себя жильцов окрестных домов и отдыхающих, пожаловался в письме руководитель Хаапсалуского полицейского участка Андрей Таратухин мэру города Урмасу Суклесу и председателю горсобрания Яанусу Карилайду.

Руководитель полицейского участка отметил, что горуправа выдала Aed разрешение на проведение мероприятий до трех часов ночи, а владелец развлекательного учреждения Vanalinna Lounge OÜ не соблюдает этого, и шум продолжается до раннего утра, 6-7 часов.

В качестве примера Таратухин показал сводку связанных с Aed инцидентов за 20-21 июля.

На распоряжения полиции сделать музыку тише реагировали на какое-то время, но после отъезда блюстителей порядка все начиналось сначала.

Полиция начало производство о проступке в отношении Vanalinna Lounge OÜ. Поскольку продажу алкоголя регулирует самоуправление, полиция предложила мэру и председателю собрания рассмотреть возможность ограничения продажи алкоголя в Aed, чтобы посетители увеселительного заведения не нарушали ночной покой.

"Полиция убеждена, что владельцы Vanalinna Lounge OÜ не поняли неоднократных распоряжений полиции и не попытались исправить свое поведение. Владельцы увеселительного заведения не считаются с расположением Aed в Старом городе и с интересами местных жителей", - написал руководитель Хаапсалуского полицейского участка.

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес сказал Postimees, что горуправа рассмотрит предложение полиции в среду.