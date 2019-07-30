Галерея: у границ Эстонии появился российский самолет, в воздух были подняты британские истребители

Базирующиеся на авиабазе Эмари британские истребители Eurofighter в воскресенье подняли в воздух, поскольку вблизи эстонской границы появился самолет, передает Postimees со ссылкой на Министерство обороны Британии.
В ходе миссии было установлено, что речь идет о транспортном самолете Il-76 Военно-воздушных сил России. По словам одного из британских пилотов, это стандартный метод, который применяется, когда самолет летит с выключенным транспондером или без плана.
"Мы готовы реагировать на любой сценарий, мы всегда преданы нашим союзникам по НАТО", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.