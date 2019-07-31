Пошел на поправку? Михаэль Шумахер смотрит "Формулу-1" по телевизору

"Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел вместе с Михаэлем этап "Формулы-1" в его доме, в Швейцарии. Михаэль в самых лучших руках и о нем заботятся прекрасно. Он не сдается и продолжает сражаться", сказал Тодт. Кроме Тодта Шумахера посещал и звезда немецкого баскетбола Дирк Новицки, который, впрочем не стал раскрывать подробности своего визита.