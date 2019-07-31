Ср, 31.07.2019
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  • Пошел на поправку? Михаэль Шумахер смотрит "Формулу-1" по телевизору

Пошел на поправку? Михаэль Шумахер смотрит "Формулу-1" по телевизору

Michael Schumacher

ФОТО: / imago/HochZwei/Straka

Бывший глава коанюшни "Феррари", Жан Тодт, заявил, что здоровье позволяет Михаэлю Шумахеру смотреть соревнования по телевизору, передает Postimees.

Близкий друг семьи Шумахеров, Тодт, рассказал доселе неожиданную информацию о состоянии здоровья спортсмена.

"Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел вместе с Михаэлем этап "Формулы-1" в его доме, в Швейцарии. Михаэль в самых лучших руках и о нем заботятся прекрасно. Он не сдается и продолжает сражаться", сказал Тодт. Кроме Тодта Шумахера посещал и звезда немецкого баскетбола Дирк Новицки, который, впрочем не стал раскрывать подробности своего визита.

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