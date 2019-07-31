Ср, 31.07.2019
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Проблемы с гормонами не позволят Кастер Семенье выступит на чемпионате мира

Кастер Семеня.

ФОТО: Ibrahem Alomari / REUTERS

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019, передает sports.ru.

Федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановке действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным тестостероном. 

Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения, который был удовлетворен.

Ранее Семеня заявляла, что если ее не допустят до дистанции 800 м, то она не примет участия в турнире. 

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года. 

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