Проблемы с гормонами не позволят Кастер Семенье выступит на чемпионате мира

Федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановке действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным тестостероном.

Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения, который был удовлетворен.

Ранее Семеня заявляла, что если ее не допустят до дистанции 800 м, то она не примет участия в турнире.