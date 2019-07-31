Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Во вторник, 30 июля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 22.46 у дома номер 49 по Таммсааре-теэ. 44-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и был сбит неизвестным транспортным средством, которое скрылось с места ДТП.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.