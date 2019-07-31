Ср, 31.07.2019
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  • Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Politseiauto.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник, 30 июля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 22.46 у дома номер 49 по Таммсааре-теэ. 44-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и был сбит неизвестным транспортным средством, которое скрылось с места ДТП.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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