Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп.

По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости.

Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом сильно отстает.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями.

"Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией", - заявил Болтон.