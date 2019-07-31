Эстония не будет брать кредит на строительство Rail Baltic

В общей сложности на проект запланировано выделить 410,7 млн евро в 2019-2023 годах, из которых 316,3 млн евро профинансирует Европейский союз, отметили в министерстве. Таким образом, Эстония потратит в этот период на Rail Baltic 94,4 млн евро, и эти средства уже предусмотрены в бюджете, пишет rus.err.ee.